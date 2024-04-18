《不夠善良的我們》3男誰適婚？賀軍翔認輸：嫁女兒要選柯震東
許瑋甯在《不夠善良的我們》糾纏3男，和賀軍翔是愛得深刻的前任男女朋友，與柯震東則是經常一起吃飯、互相訴苦的朋友關係，而原本是她主管的路斯明，後來卻成為偷情對象。現實生活中擁有2名愛女的賀軍翔，被問到會讓女兒嫁給劇中3位之中哪一位？賀軍翔居然沒有選自己，他希望女兒擇偶有兩大重要條件，「當然是愛我女兒的，跟我女兒愛的，可能就要選于向立（柯震東角色）這樣個性的。」
記者羅凌筠／綜合報導
《不夠善良的我們》最新劇情中，不同於一二集的雙女主視角，以男方視角揭露賀軍翔飾演的何瑞之，為何跟當時女友「Rebecca」張怡靜（許瑋甯飾演）分手，原本何媽媽（陸弈靜飾演）就不喜歡Rebecca，而壓垮女方的最後一根稻草是何母嫌棄Rebecca哥哥有前科，迫使Rebecca搬離何瑞之家，女方忍痛用簡訊提分手。
即使何瑞之婚後，依舊夾在媽媽與老婆中間。賀軍翔形容何瑞之就是一個有責任感、上進心與孝順的男人，然而自己面對婆媳習題，例如打球後媽媽與老婆同時遞水要拿誰的？賀軍翔回答有滿滿求生欲，「我應該同時會拿！」但話鋒一轉認為很難發生，「因為她們不會來看我打球！小時候已經看我打很多次球了，我都是自己帶水去。」
談到首次合作徐譽庭，賀軍翔坦言壓力不小，尤其聽到導演喊出「再一個」3個字，就會知道「今天這場戲可能要拍滿多次」，另一個害怕在片場聽到導演說的話則是，「好等我一下，我要過去」，「她從螢幕那邊走到現場要跟演員講戲的時候，就會比較緊張，壓力比較大。」
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