日本工程師驚吐「台灣高鐵4祕密」！點名兩車廂最頂：商務艙同等

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Mana昨（17）日在頻道上傳最新影片，她帶著工程師爸爸搭乘高鐵商務艙，爸爸開頭就提到對台灣高鐵第一印象，就是日本新幹線第一個成功輸出海外的案例，對二國都具有劃時代的意義，他身為日本人也非常高興，當時在公司更是一大消息。
Mana爸爸指出，台灣高鐵原本是要交由歐洲廠商製作，但當時把歐洲系統導入後，就發生了921大地震，考量到地震因素，才決定交由日本廠商製作。由於日本經歷過無數大小地震，甚至是311大地震，日本新幹線至今頂多就輕微脫軌而已，在預防地震方面技術非常頂尖。
日本新幹線商務艙與台灣高鐵商務艙差異
Mana爸爸一搭乘台灣高鐵商務艙，立馬發現整個車廂與日本新幹線商務艙設計完全一樣，但車上服務卻完全不同。台灣高鐵會提供免費的零食及飲品，服務人員也會貼心地隨時在一旁服務、幫忙丟垃圾，且廁所也非常乾淨，讓他直呼「日本沒有這麼細緻的服務」。
Mana爸爸透露，整輛高鐵中只有第一節車廂與最後一節車廂，懸吊系統是與商務車廂一樣，具有避震緩衝的系統，配備車身減震拉桿，因此乘坐起來的舒適度與其他車廂不同。此外，台灣高鐵最快每小時300公里，日本700系的新幹線大約每小時285公里，也讓Mana爸爸驚喊「比日本700系的性能還要好」。
最後，Mana與爸媽搭著高鐵到終點「高雄左營站」下車，Mana爸爸感性地說，從日本人的角度來看，台灣一直這麼細心地使用日本新幹線電車，在維修保養上也很注重，甚至打掃整潔也非常認真，讓他們真心覺得非常感謝。
台灣高鐵再向日立下訂「新世代列車組」
事實上，台灣高鐵公司2023年5月才發布新聞稿指出，台灣高鐵與日立東芝聯盟（Hitachi Toshiba Supreme Consortium, HTSC）正式簽訂台灣高鐵新世代列車組採購契約，將採購12組（144節車廂）台灣高鐵新世代列車，採購金額約1240.91億日圓。
由於台灣高鐵的核心系統是日本新幹線第一個海外輸出的成功案例，自2007年通車營運至2023年已16年，旅運超過7億7千萬人次，各項營運實績優異且超越國際水準。因此選擇以日立東芝聯盟參考最新N700S車種所提出之列車，作為台灣高鐵的新世代列車，將有效提升運能，提供旅客更舒適的旅運服務。