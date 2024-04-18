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橘爸唬籃／老鷹陣容已無成長性　送Trae Young去馬刺這主意如何？

▲亞特蘭大老鷹附加賽遭到淘汰，老鷹主控Trae Young未來何去何從、是否有機會到馬刺和Victor Wembanyama搭？（圖／美聯社／達志影像）
▲亞特蘭大老鷹附加賽遭到淘汰，老鷹主控Trae Young未來何去何從、是否有機會到馬刺和Victor Wembanyama搭？（圖／美聯社／達志影像）

專欄作家／橘爸

NBA在昨天在西區附加賽打出了一場讓人感傷的結果，金州勇士遭到淘汰，讓外界感嘆王朝更迭。今（18）日東區附加賽結果也已經出爐，費城76人在老將Nicolas Batum的攻防俱佳表現帶領下拿到西區第7種子，而亞特蘭大老鷹則是遭到芝加哥公牛的淘汰，老鷹主控Trae Young未來何去何從、是否有機會到馬刺和Victor Wembanyama搭檔，橘爸認為這會是相當值得期待的組合。

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▲費城76人前鋒Nicolas Batum（右）今日攻防俱佳，三分球10投6中、攻下20分，還封蓋了對方出手的追平三分球。（圖／取自費城76人 X）
▲費城76人前鋒Nicolas Batum（右）今日攻防俱佳，三分球10投6中、攻下20分，還封蓋了對方出手的追平三分球。（圖／取自費城76人 X）
Nicolas Batum出人意料地爆發　連美媒都驚嘆

此役上半場76人被熱火聯防守到19投5中，三分球10投1中，半場只得到39分，在主場處於39：51的落後。戰局非常緊急，Joel Embiid和T.Maxey被嚴防，而Tobias Harris則是「打鐵」到主場球迷都在噓。

還好這場比賽有Nicolas Batum從板凳殺出，他12投7中、三分球10投6中，貢獻了珍貴的20分，幫助球隊從雙位數落後追趕上來。並且還在末節球隊領先3分時，封蓋掉熱火後衛Tyler Herro的三分球，幫助76人最後守住勝利。

不僅現場球迷為Batum瘋狂，看過大風大浪的美國媒體也感到意外，記者Esfandiar Baraheni直言：「這太瘋狂了，Batum之前用這種方式打球，還是在拓荒者時期，我當時還是高中生。」

而76人隨隊記者Austin Krell則是說：「Batum今天完成了所有需要他的回合，今日他攻防兼備」。隨著76人已經確定下一輪的對手是紐約尼克，球隊肯定會期待Batum能在「大蘋果」打出相同的好表現。

▲Trae Young和Dejounte Murray這對組合，各自帶隊時的成績皆高過兩人同時出賽時，很顯然彼此之間的化學反應並不好，不如拆掉另尋出路。（圖／美聯社／達志影像）
▲Trae Young和Dejounte Murray這對組合，各自帶隊時的成績皆高過兩人同時出賽時，很顯然彼此之間的化學反應並不好，不如拆掉另尋出路。（圖／美聯社／達志影像）
老鷹提前釣魚、Trae Young去留受關注　若能搭檔Wembanyama「絕配」

而在另一場比賽，老鷹出人意料地被公牛完全壓制，雖然老鷹這次是第10種子，但過去在附加賽／季後賽的成績亮眼，常能發揮出陣容潛力，打出讓人印象深刻的表現。

老鷹這一敗，也幾乎確定今年夏天會有大動作，Trae Young和Dejounte Murray這對組合，各自帶隊時的成績皆高過兩人同時出賽時，很顯然彼此之間的化學反應並不好，不如拆掉另尋出路。

而在已經「釣魚」等選秀的聖城方面，Victor Wembanyama在他的新人賽季好得超乎想像，他個性的成熟、對於球隊的提升，也讓外界開始思考：「馬刺是不是需要加速重建過程，開始圍繞Wembanyama打造有競爭力的隊伍？」

而在為Wembanyama挑選副手的過程中，Trae Young就是多次被提到的名字。橘爸認為，Young受限於體型劣勢，帶隊上限已經看得很清楚了，但是做為後場核心，他的組織、大心臟特質、造犯規本事，以及最重要的——消化球權能力、進攻端的創造力，都是馬刺現階段所需要的。

以Wembanyama這種禁區內一步起身就可以直接終結的超強身體硬件，加上他廣闊的防守範圍，看起來能補上Young的不足，兩人應該會是不錯的搭檔。雖然這不一定能將馬刺帶到冠軍球隊級別，但聖城也不需要一步登天，他們只需要確認這是一個可以一起成長的陣容，那就可以考慮出手。

關於橘爸：

從小就是一位籃球痴、籃球狂，兒時夢想是成為台灣第一個打NBA的球員，可惜天賦不高、身材發福，但對於籃球的熱愛仍絲毫不減，因此寫文章與同樣熱愛籃球的朋友分享、討論。

最愛的球員是林書豪和灌籃高手中的藤真，橘爸認為，籃球員除了身材和天賦外，最重要的是靠頭腦打球。

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