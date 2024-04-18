廣州暴雨天空｢一秒入夜｣如末日！香港發布今年首個黃色暴雨預警
中國央視報導，今天（18日）上午10點過後，受颮線移近的影響，廣東省迎來劇烈天候，廣州市「一秒入夜」，颮線過境期間帶來雷暴大風、短時強降雨、冰雹等強對流天氣，且颮線還將繼續東移，珠海、澳門、深圳、香港、中山、東莞等珠三角地區，也將迎來猛烈風雨。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
從網上流傳的照片可以看到，暴雨來襲時，廣東的天空在短時間內就烏雲密佈，宛如黑夜，緊接著大雨傾盆而下，路人即便有撐傘也全身濕透。報導提到，雷雨雲團裡的水滴，不斷被更強烈的上升氣流反覆攜升，小水點集成大水滴，大量的大水滴、大冰晶抱團聚集，阻擋陽光穿透的同時，也折射掉不少陽光，導致整團雷雨雲烏黑黑的，越是底層的雲就看起來越黑，天空也暗沉如夜。
報導並介紹，所謂的「颮線」是指由多個雷暴區或雷暴單體組成的強烈雷雨帶，移動快速且破壞力強，所經之處更會出現風向突變和風速急增的現象，有時亦會夾雜著冰雹及龍捲風。
香港天文台天氣預報則稱，一道低壓槽正沿著廣東移動，帶來強雷雨並逐漸移向珠江口一帶，將在今（18日）中午後開始影響香港，黃色暴雨警告已於下午1點生效，呼籲市民提高警覺。
香港天文台18日下午1點正式發出黃色暴雨警告信號，為今年首次，預告香港多數地區恐會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續，一些低窪地帶、排水功能不佳的地區或許會淹水。
雖然該黃色警報在生效1個多小時後，已於下午2點05分取消，但香港天文台並指出，隨著低壓槽逐漸靠近華南沿岸地區，週日起將一連3日天氣不穩，有狂風、驟雨、雷暴發生的可能，影響估計會持續到下週中期。