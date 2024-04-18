LINE 4款主題桌面大方送！過激貓、法鬥皮古爽用91天
LINE 聊天室內的桌面是不是已經看膩了，LINE官方從即日起到7月9日上午9:59分，推出4款可以免費試用91天的官方主題桌面，包含簡約「淺灰色調」與「薄荷綠」，還有台灣限定版「反應過激的貓」與「法鬥皮古歡樂派對」，但想要免費使用還需要有一動作，就是加入「LINE 貼圖最前線」官方帳號為好友，才能免費下載。
記者周淑萍/綜合報導
LINE從即日起到7月9日上午9:59分提供免費主題限時下載，共4組官方主題，包含簡約「淺灰色調」與「薄荷綠」，還有台灣限定版「反應過激的貓」與「法鬥皮古歡樂派對」，iPhone、Android 手機雙平台都可下載使用。使用期間從下載日當下算起，用戶可免費試用長達91天。
想要免費試用3個月，需要先加入「LINE 貼圖最前線」官方帳號為好友，才能免費下載。且4款免費官方主題，LINE帳號都需要綁定台灣手機門號的用戶，此外，手機Android OS系統需為 8.0以上、iPhone手機系統需為iOS 15.0以上，LINE App 版本為11.15.0以上才可使用。
📍免費主題下載頁面需用手機點擊，並且點選想要下載的主題即可。
📍主題桌面設定路徑：設定＞主題＞主題一覽，可以選擇一款套用，或是多款主題進行輪播，輪播頻率有每12小時、每天、每3天或是每週，讓用戶隨時都感受到煥然一新的聊天室。