疫後消費時代 信用卡王最吃香！免費機場接送、機票折抵
2024年還在觀望刷哪家銀行信用卡免年費最優惠？各家銀行為了迎接消費爆發時代，瞄準信用卡業務更是鎖定特別族群，像是網購族、小資精打細算族、出差族及瘋出國族群，不少銀行量身訂做刷卡回饋五花八門。滙豐銀行旗下信用卡（卓越理財卡、匯鑽卡、現金回饋御璽卡、旅人無限卡、旅人御璽卡、旅人輕旅卡）即日起至6月30日推出新辦卡消費滿額享免年費，符合資格者再加碼不限航點機票折抵金高達2.6萬元!指定卡別附帶的旅遊平安險、免費機場接送、免費機場停車、機場貴賓室禮遇等優惠項目，喜愛海外旅遊與需要頻繁出國商務的消費者，一定要把握滙豐卡友專屬的超狂免年費優惠！
今年全球觀光市場揮別疫情陰霾，恢復到疫情前水準，巴黎奧運會為疫情後第一個全球注目運動賽事。滙豐銀行也與國際發卡組織Visa合作，在活動期間內（4月30日止），卡友持滙豐Visa信用卡累積消費並上網登錄，便有機會贏得雙人同行的豪華奧運之旅，不僅享有雙人商務艙來回機票，還有巴黎機場至飯店來回接送、市區酒店雙人房、奧運賽事雙人門票（2場）及賽事場地接送。還有Visa感應支付卡、巴黎交通卡、全天候專屬飯店貴賓休息室。可以看出奧運之旅規劃非常用心，辦卡達人也認為，以近期信用卡百家爭鳴之期，滙豐信用卡推出優惠回饋CP值相當高。
滙豐成為台灣第一家獲得金管會核准開辦「財管2.0」高資產財富管理業務的外銀子行，對於Premier Elite卓越理財尊尚貴賓期待提供更優質的服務，只要申辦滙豐任何一張信用卡正卡，符合資格終身免年費外，活動期間申辦卡片並於核卡後3個月內消費達60萬以上，即可加碼享不限航點機票折抵金兌換券2.6萬元，若申辦「滙豐旅人無限卡」，還可享首年8次免費機場接送，以及一年8次免費貴賓室及60天免費機場停車，另有公共運輸旅平險2千萬元，對於出國頻繁的商務人士也十分適合。