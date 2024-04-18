漲電價釀通膨！主計長朱澤民舉2狀況：硬壓下來恐造成通縮不健康
行政院主計長朱澤民今（18）日前往立法院財政委員會，進行主計總處凍結預算案備質詢，被問到是否認同通膨若能讓薪資增加，比硬要把通膨壓下來說相對穩定、健康，廠商有能力加薪、員工也有能力消費看法，朱澤民回應「非常認同」，也提到雖然CPI是反映市場現象，但某些物品價格的確可能不會回跌到像早期那樣。
記者林莞茜／綜合報導
國民黨立委林德福質詢時指出，針對央行總裁楊金龍日前表示，通膨可能介於1.5%~2%，意味通膨結構改變，有主計總處官員稱「通膨維持1%以上或2%，廠商有能力可以加薪，員工有能力消費，相較硬要壓低通膨，造成廠商不敢加薪，員工不敢消費來說，相對穩定」，對此，朱澤民表示非常認同。
朱澤民說，若通膨可讓薪資也增加，比硬要把通膨壓下來，讓廠商不能加薪、員工不敢消費，反而造成通縮。
至於CPI上升能否帶動企業願意加薪？朱澤民回應，CPI只是廠商考慮因素之一，廠商還要考慮商品能否出售及成本狀況，還有員工生產力情況，如果產品附加價值提高，就有能力適當調薪，另還有公務員調薪也會是其中一項指標。
朱澤民也說，雖然CPI是反映市場現象，但某些物品價格的確可能不會回跌到像早期那樣，例如服務業薪資上來後就不會下去，就是成本因素推升CPI，但若是天氣災損或國際油價造成，則可能一段時間就會回跌。