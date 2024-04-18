MLB／大谷翔平躍升安打王！可望睽違14年 追逐鈴木一朗神紀錄
MLB洛杉磯道奇今（18）日在主場交手華盛頓國民，此戰道奇隊二刀流好手大谷翔平繳出三安猛打賞，是本次賽季第三次在同一場比賽中貢獻3支安打。開季至今已累積31支安打， 與隊友Mookie Betts、太空人球星Jose Altuve並列大聯盟安打王。日本球員上次拿下大聯盟安打王的就是日籍傳奇鈴木一朗，他最後一次是在2010年達成，大谷有機會繼一朗之後，睽違14年再度達成此紀錄。
實習記者掌聿嘉/綜合報導
大谷此戰擔任DH角色，全場4個打數敲出3支安打、跑出1次盜壘成功，賽後打擊率來到0.360，整體攻擊指數為1.040。總教練Dave Roberts盛讚大谷翔平，「翔平表現太棒了！我認為他做得很好。」
本場大谷翔平首打席就擊出一支右外野安打，延續安打紀錄，這是他連續4場比賽都有安打表現，同時連續16場比賽都有上壘。
上一位在大聯盟寫下單季262安紀錄的鈴木一朗，更累積連續10年都有200安好表現的紀錄，他生涯有7次安打王紀錄，包括2001、2004、2006、2007、2008、2009、2010年都獲獎，大谷翔平能否成為打破「一朗障礙」的接班人值得期待。
雖然大谷有猛打賞的好表現，不過隊友卻不給力，整場道奇隊僅敲出5支安打，終場以0:2輸給國民隊。道奇目前戰績累積12勝、9敗，暫居國家聯盟西區龍頭。
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