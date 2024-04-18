屏東縣社宅包租代管　房東與房客雙享優惠

我是廣告 請繼續往下閱讀
周春米表示，屏東開辦社會住宅包租代管至今已5年，成功媒合多組房東及房客租屋需求。對於房東而言，減少管理房子負擔，且享有賦稅、修繕費等多項優惠補助，鼓勵屏東縣有意願加入社會住宅包租代管房東踴躍加入公益出租輕鬆收租行列；對於有租屋需求的民眾而言，可以優惠租金承租，且減輕尋找合適房源之壓力。
參加包租代管計畫之房客除以優於市價8~9租金承租外，申請資料將同步帶入中央300億元擴大租金補貼專案審查，主動審查是否符合租金補貼資格，依不同級別，符合者每戶每月可補貼2,000元至3,600元不等，減輕租屋族經濟負擔。
為鼓勵房東將閒置空屋加入社會住宅包租代管，房東享有專業管理租屋服務最多3年，可輕鬆收租外，亦享有稅賦減免(房屋稅比照自用住宅稅率1.2％、地價稅比照自用住宅稅率2‰、綜合所得稅租金1萬5,000元以下全免稅，以上部分扣除60％)，每年修繕補助最高1萬元(最多補助3年)，另有居家安全相關保險費用補助每年每屋最高3,500元補助及簽約公證費3,000元補助。
屏東縣政府社會住宅包租代管第4期計畫委辦業者有2家，分別為「兆基管理顧問股份有限公司屏東分公司」及「富山房屋買賣有限公司」，有意願的房東及房客皆可安心逕洽業者諮詢。