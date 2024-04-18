賀軍翔好暖！網紅曝妹妹離家出走 他一舉動「彷彿偶像劇情節」
40歲偶像劇男神賀軍翔，這次在電視劇《不夠善良的我們》大改昔日的帥氣形象，以白髮短平頭造型亮相，被網友形容是撞臉新北市長侯友宜，引發熱烈討論，一位親子網紅作家「焦糖綠玫瑰」提及私下對賀軍翔的形象就是「真暖男」，因為妹妹喜歡賀軍翔，20年前某次妹妹離家出走，認識賀軍翔的朋友轉告他這個消息，賀軍翔竟願意致電規勸粉絲返家，最後該網紅雖沒給電話，卻對他印象大加分，永遠記得「賀軍翔人很好」。
記者江芷稜／綜合報導
熱播的《不夠善良的我們》收視率節節高升，網友討論熱烈，網紅作家「焦糖綠玫瑰」透露，學生時期有個男性朋友是賀軍翔就讀醒吾技術學院的同學，他一直誇獎賀軍翔本人很親切，會來上課且沒有明星架子，跟同學相處很不錯，朋友經常問「要不要簽名？」、「要不要跟賀軍翔講話？」因為她的妹妹喜歡賀軍翔，便跟他要了一張簽名照。
結果過沒多久，「焦糖綠玫瑰」的妹妹離家出走，朋友得知後轉述告知賀軍翔，賀軍翔竟然表示願意致電給她妹妹，幫忙勸她妹妹趕快回家，讓她驚呼「這是什麼公益偶像劇情節」，但礙於水瓶座妹妹較有個性，最後她沒有給電話，此事因此作罷，但她心中從此留下賀軍翔的暖男形象。
網友看了貼文，紛紛讚美賀軍翔根本是超暖男，「小美真的人很好，雖然社群上看起來有點高冷的錯覺」、「你妹長大應該會埋怨你為何沒給他電話」，對於他撞臉侯友宜的說法，再度引發爆笑，賀軍翔影迷保護偶像心切，紛紛發聲「這絕對不是侯友宜妝！」、「明明賀小美就很帥！臉完全不像，只有頭髮像而已」、「侯友宜實在讓我追劇時會莫名的出戲」、「不要這樣！他比侯先生帥很多耶！」
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