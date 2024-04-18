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Curry為何加入美國隊？當年奪冠後承諾：我得幫Kerr打奧運並奪金

▲Stephen Curry加入巴黎奧運美國男籃國家隊，他已經從Kerr和美國國家隊傳奇射手Chris Mullin手中收下4號球衣。（圖／美聯社／達志影像）
▲Stephen Curry加入巴黎奧運美國男籃國家隊，他已經從Kerr和美國國家隊傳奇射手Chris Mullin手中收下4號球衣。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

在昨天金州勇士出局之後，Stephen Curry成為巴黎奧運美國男籃國家隊最早出局的球員，提期開始準備。今年的巴黎奧運，NBA球星興致很高，Curry與LeBron James、Kevin Durant三巨頭會首，矢志要完成衛冕任務，洗刷兵敗世界盃恥辱。事實上，Curry早在2022年奪冠後就表示，他要為主帥Steve Kerr拿下奧運金牌，讓生涯的大榮譽圓滿。

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Curry身為NBA中現役成就坐二望一的超級球星，生涯目前在榮譽上獨缺一面奧運金牌。過去Curry分別參加過2010年和2014年這2屆的男籃世界盃，東京奧運本來他有意參加，但當時33歲的他尾椎骨傷勢才剛痊癒，最終還是決定在季後好好休息。

在勇士陣中，Draymond Green和Klay Thompson都拿過奧運金牌了，老對手James和KD也都前往過五環戰場，Curry缺少一面奧運金牌，經常成為被調侃的對象，他本人也將此視為生涯退役前要達成的一個目標。

今年的巴黎奧運是Kerr生涯最後一次執掌奧運兵符，作為在勇士的子弟兵，Curr也加入力挺，根據今天美國籃協分享的照片，他已經從Kerr和美國國家隊傳奇射手Chris Mullin手中收下4號球衣。

2022年美國時間6月17日時，Curry在率領勇士隊奪冠、並奪得FMVP後的搭機行程上，直言自己還有一件事必須完成，「我必須為Steve Kerr打奧運，我要去拿到你們拿過的東西（指Green和Thompson），拿下一面奧運金牌。」一旁的Green也跟著起鬨：「Grant Hill（美國國家隊總管），剛剛Curry承諾要打2024年奧運了！」Curry則笑說：「記得幫我留一個位置。」

而最後，Curry也果真實現承諾，今年將和Kerr一起出征巴黎。這真的是別具意義的一刻，特別是我們考慮到勇士今年夏天可能將經歷一些變動，以及Curry這一季所面對的挫折，在巴黎上奪得金牌，找回對籃球的激情和動力，這將會是很有意思的。

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