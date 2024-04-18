全體支持！左營里長期盼陽明交大與清大分部儘速落腳高雄
隨著台積電先進製程落腳高雄，半導體S廊帶最後一塊關鍵拼圖到位，為加速高科技產業鍊更加完善，傳出陽明交大與清華大學兩所頂尖大學有意在舊左營國中校地與蓮潭會館一帶設立分部，培育高階人才。對此，左營里長聯誼會主席黃慶德表示，左營全體39名里長不分黨派一致贊同，期盼這樁美事「越快越好」。
記者郭凱杰／高雄報導
黃慶德表示，左營是北高雄發展迅速區，包括漢神巨蛋、義享天地與高鐵站、輕軌、捷運等設施，已有相當成熟的生活機能，如果陽明交大與清華大學能在原本就是學校的舊左營國中一帶設立分部，地方絕對是舉雙手支持。
黃慶德指出，左營區里長藍綠都有，但是對地方有幫助的事情，大家一定是樂觀其成，「全力支持」，特別是舊左營國中校地，鄰近蓮池潭，面積又完整，如果能設立陽明交大與清大的分部，不只是可以吸引高階人才來高雄就讀，高雄的子弟也能就近求學，與產業接軌，是非常好的選項。
黃慶德強調，大學跟研究所也是開放式空間，就像是個有許多圖書館的大公園，學生可以帶動當地的消費，鄰近居民也可以就近散步，對地方來說是很好的發展，不管是作為里長還是左營的居民，都十分樂意歡迎這兩間學校，希望越快越好，早日實現。