小薰、鄭人碩感情成迷！盤點黑澀會美眉近況：她轉型網紅粉絲嚇傻

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當初在節目中以招牌娃娃音讓人印象深刻的丫頭，近年除了忙碌演藝事業之外，在副業上也是做出一番佳績，可以說是演藝圈裡的「副業女王」。而她在2020年時，跟交往9年的男友王惟立結婚，兩人感情甜蜜羨煞不少人，沒想到先前卻傳出婚姻觸礁的謠言，但後來丫頭也立刻發聲駁斥假消息。
最近丫頭也在社群上跟粉絲們分享她週末都沒有浪費時間，都還在學習要如何在新領域賺到錢，「我現在都很認真的教身邊朋友在幣圈讓自己存錢，也不用擔心有太大的風險問題。」
昆凌30歲前生完三寶 與周杰倫依然超甜蜜
周杰倫與昆凌的戀情當年可以說是震撼整個演藝圈，因為兩人相差15歲，不論是年紀還是當時的身分地位都很懸殊。剛認識周杰倫時，昆凌才17歲，在拍完周杰倫的MV後，兩人的感情也升溫並交往，接著談戀愛3年後結婚。
昆凌曾鬆口透露，「交往時間壓力真的很大，行為舉止備受關注，我一度想放棄，逃去美國讀書，結果他跟著追到美國來，才真正有了『這個人是對的人』的想法。」婚後昆凌也生下3個孩子，曾笑著說，「其實我們家有4個小孩，根本就是幼稚園，我是幼稚園班長。」如今兩人的婚姻也邁入第9年，他們依然經常放閃，愛得就像新婚夫妻一樣熱烈甜蜜。
Apple宣布閃婚牙醫男友 近日升格當媽媽
Apple當年跟妹妹瑤瑤（黃喬歆）一同在《我愛黑澀會》出道，擁有姣好外貌與出眾氣質，讓她在節目中非常亮眼。節目結束後，Apple主要以通告藝人身分活動，並在2023年宣布跟交往多年的牙醫男友趙國翔結婚，也驚喜宣布懷孕5個多月的喜訊，讓粉絲們都替她感到開心。
而Apple的牙醫老公趙國翔在4月11日時，也透過社群貼出一家3口的合照並寫道，「母子均安，我當爸爸了！老婆辛苦了，剪臍帶的瞬間真的好感動。」Apple則表示，「八寶順利退房了！家裡多一個新成員。」
大牙控訴陳建州捲性騷風波 演藝事業受影響
當初擔任隊長的大牙，在節目結束之後轉戰戲劇圈，有著相當亮眼的表現，並在2020年跟小7歲的羽球教練男友結婚，兩人的婚姻生活過得非常穩定。
不過，大牙因為在2023年的「#MeToo」風波中，發聲控訴《我愛黑澀會》的主持人陳建州曾對她性騷擾，掀起高度關注與討論，也因爲這件事大大影響到她的演藝事業，目前整起案件仍在調查中。
MeiMei赴韓當練習生 回台轉型當網紅
MeiMei（郭婕祈）有四分之一的日本血統，當時在節目中憑著可愛外貌與精湛的舞蹈能力，擄獲許多少男粉絲的心。節目解散之後，MeiMei在2010年飛到韓國當練習生，可惜僅維持1個月便告終，後來又在2016組成「M4」團體，並推出音樂作品，可惜只推出1首單曲團體便解散。
目前MeiMei轉型成網紅，整個人的氣質與造型跟過去簡直判若兩人，不少網友看到都直呼「認不出來是她耶！」、「瘦好多！現在好正」、「從眼睛還是可以認得出來，但真的瘦超多」。
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