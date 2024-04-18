遭徐巧芯逼為「10萬LV連身裙」道歉！苗博雅反嗆：要告就來吧
社民黨北市議員苗博雅昨日晚間在直播中爆料，立委徐巧芯身穿勞力士鑲鑽女錶，價值29萬多元、LV連身裙約10萬元等；徐巧芯今（18）日秀出證據打臉，稱LV洋裝是藝人于美人多年前送給她的，不是LV，要苗博雅為錯誤造謠訊息道歉。對此，苗博雅回應表示，「研究穿搭就要被大立委告，大立委要告就告吧！」
記者呂炯昌／台北報導
苗博雅在臉書發文表示，「稱讚徐巧芯立委穿得讚，研究穿搭，就要被大立委告為了維護所有追星族的言論自由，大立委要告就告吧！大立委要改名徐禁評嗎？說好的言論自由呢？我的出發點很單純，就是徐巧芯穿搭很讚，看看他的OOTD。一看之下很驚訝，有好多厲害的精品。」
苗博雅質疑，這種吃穿用度，絕非不是他們這樣出身平凡的年輕議員可以負擔。她每張比對都有官網圖，都是官網報價，都是有所本，昨天介紹7件精品，徐巧芯說其中一件不是LV。那就當作大立委承認其他6件沒錯了。網友再辦案找出的十幾件，不是正版嗎？超過20萬的勞力士鑽錶，為什麼沒有依法申報財產？
苗博雅反問，「財產申報不實，大立委不用處理嗎！」當然他可以說全部都不是正版。也可以派出他的芯衛兵，繼續嘲笑詐騙受害人，說別人都搞不清楚精品的正版盜版。但她不願相信，我國的民意代表竟然全身上下都是高仿。有可能嗎？
苗博雅表示，徐巧芯過去對她多次中傷侮蔑造謠，她從來不曾浪費司法資源。「這次我也不會因為大立委的恫嚇就退縮。如果現在評論政治人物的財產，要被告，就來吧。」