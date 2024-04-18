台積電3、5奈米需求強勁　Q2美元營收估約200億美元、季增6%

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台積電第一季毛利率為53.1%，營業利益率為42.0%，皆符合財測預期，稅後純益率則為38.0%。統計3奈米製程出貨佔公司2024年第一季晶圓銷售金額的9%，5奈米製程出貨佔全季晶圓銷售金額的37%；7奈米製程出貨則佔全季晶圓銷售金額的19%。總體而言，先進製程（包含7奈米及更先進製程）的營收達到全季晶圓銷售金額的65%。
台積電財務長暨發言人黃仁昭資深副總經理表示，公司第一季業績雖受智慧型手機的季節性因素影響，但此影響被HPC（高速運算）相關需求部分抵消。展望第二季，預期即便公司業績會受到智慧型手機季節性因素的持續影響，市場對公司領先業界之3奈米和5奈米技術的強勁需求，仍將支持公司業績。
根據對當前業務狀況的評估，台積電預估第二季合併營收預計介於196億美元到204億美元之間，以中間值計算將季增6%。至於0403花蓮大地震影響，台積電表示地震後10小時內，晶圓廠設備復原率超過70%，3天內設備已大致復原，極紫外光（EUV）微影設備皆無受損，估計地震影響毛利率約0.5個百分點。
而受到4月調漲電價影響，黃仁昭指出，將影響台積電毛利率0.7至0.8個百分點，若以新台幣32.3元兌1美元匯率假設，預估整體第2季毛利率約在51%至53%，營業利益率約40%至42%。