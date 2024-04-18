全球半導體供應商前25強！台積電稱霸第1名　聯發科、聯電也上榜

台積電3、5奈米需求強勁　Q2美元營收估約200億美元、季增6%

▲展望第二季，台積電指出3奈米和5奈米需求強勁，第二季合併營收估介於196億美元到204億美元之間，以中間值計算將季增6%。至於整體第2季毛利率約在51%至53%，營業利益率約40%至42%。。（圖／NOWnews資料照片）
▲展望第二季，台積電指出3奈米和5奈米需求強勁，第二季合併營收估介於196億美元到204億美元之間，以中間值計算將季增6%。至於整體第2季毛利率約在51%至53%，營業利益率約40%至42%。。（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

台積電今（18）日舉行法說會，第一季稅後純益約2254億9千萬元，每股盈餘為新台幣8.70元，優於市場預期。展望第二季，台積電指出3奈米和5奈米需求強勁，第二季合併營收估介於196億美元到204億美元之間，以中間值計算將季增6%。至於整體第2季毛利率約在51%至53%，營業利益率約40%至42%。

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去年同期相較，台積電2024年第一季營收增加了16.5%，稅後純益與每股盈餘皆增加了8.9%。與前一季相較，2024年第一季營收減少了5.3%，稅後純益則減少了5.5%。若以美元計算，2024 年第一季營收為188億7千萬元，較去年同期增加了 12.9%，但較前一季減少了3.8%。

台積電第一季毛利率為53.1%，營業利益率為42.0%，皆符合財測預期，稅後純益率則為38.0%。統計3奈米製程出貨佔公司2024年第一季晶圓銷售金額的9%，5奈米製程出貨佔全季晶圓銷售金額的37%；7奈米製程出貨則佔全季晶圓銷售金額的19%。總體而言，先進製程（包含7奈米及更先進製程）的營收達到全季晶圓銷售金額的65%。

台積電財務長暨發言人黃仁昭資深副總經理表示，公司第一季業績雖受智慧型手機的季節性因素影響，但此影響被HPC（高速運算）相關需求部分抵消。展望第二季，預期即便公司業績會受到智慧型手機季節性因素的持續影響，市場對公司領先業界之3奈米和5奈米技術的強勁需求，仍將支持公司業績。

根據對當前業務狀況的評估，台積電預估第二季合併營收預計介於196億美元到204億美元之間，以中間值計算將季增6%。至於0403花蓮大地震影響，台積電表示地震後10小時內，晶圓廠設備復原率超過70%，3天內設備已大致復原，極紫外光（EUV）微影設備皆無受損，估計地震影響毛利率約0.5個百分點。

而受到4月調漲電價影響，黃仁昭指出，將影響台積電毛利率0.7至0.8個百分點，若以新台幣32.3元兌1美元匯率假設，預估整體第2季毛利率約在51%至53%，營業利益率約40%至42%。

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