MLB／水原一平可能刑責曝光！日本律師：他要還大谷翔平「5.2億」
洛杉磯道奇隊球星大谷翔平前翻譯水原一平，涉嫌竊取大谷1600萬美元（約5.2億台幣）用於非法賭博，已遭美國聯邦檢察官以詐欺罪起訴。根據日媒《週刊現代》報導，他們採訪了熟悉美國法律的村尾卓也律師，指出如果罪名成立，水原最高可被判處30年徒刑、100 萬美元 （約3200萬台幣）罰款，或兩者併罰。除了量刑之外，還需要償還大谷翔平1600萬美元（約5.2億台幣）的損失。
實習記者掌聿嘉／綜合報導
律師指出水原作案手段十分高明，不僅將大谷的帳戶連結更改為他自己的手機號碼和電子郵件地址，甚至採取進一步措施，確保大谷不會收到任何通知。透過調查，這起驚天詐欺案的辦案手法與過程皆水落石出，檢察官洗清大谷嫌疑，證實其是清白、不知情的，接下來將聚焦於水原的判刑。
律師說明，水原除了量刑以外，還必須償還1600萬美元。在美國刑事審判中，除了刑罰之外，向受害者賠償是常見的命令，而在這起案件中，法官也可能做出這樣的判決。他表示，由於賠償金額龐大，保險公司不會受理的可能性高，可以預見水原一平在服完刑期之後，將會面臨還債地獄。
村尾卓也補充，依據美國法律，債權債務關係僅適用大谷翔平與水原一平兩人，不涉及親屬，因此水原的家人沒有義務支付1600萬美元債務。然而律師坦言，由於金額過於龐大難以償還，根據美國司法部的說法，目前的現實情況是，大多數犯罪受害者無法得到相應的補償，多年來只能收到少量款項，而大谷翔平可能也會面臨此種情況。
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