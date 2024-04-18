《食屍鬼》漫畫星火熱連載100 話　黃色書刊將揭「喪屍的愛與淚」

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初次接觸本作的讀者，會誤以為這只是一般的喪屍吃人主題，點進漫畫後，才發現黃色書刊再次衝擊讀者的想像，玄機就藏在作品名稱。《食屍鬼》漫畫開宗明義點出「食」的討論，其實人類才是「食喪屍的鬼」，人類陣營獵殺喪屍，並以喪屍作為末日世界中的主食來源。
黃色書刊表示，這次想藉由漫畫《食屍鬼》探討「吃與被吃」的問題。人類必須透過進食才能活下去，所以「吃」是一件特別重要的事，而對於準備要被吃的那些食物來說，「被吃」就是一件特別恐怖的事了，這個故事就是圍繞在「吃」與「被吃」之間。
就算是末日，人類一樣會害怕面對血腥、殘忍的食材處理過程，更遑論許多喪屍都曾是人類摯愛的親友。因此食屍鬼的社會出現肉品的專業分工，像是經營喪屍食品工廠、喪屍漢堡店等等，讓人類不用面對血淋淋的解剖畫面，也能輕鬆取得各種美味料理、補充身體能量，再投入獵殺喪屍的戰鬥。在這長年的食循環與專業分工下，再也沒有人類知道自己吃的是什麼。人類假裝沒看見，也不願再去思考、面對。
究竟人類吃下肚的是什麼？
在作品值得紀念的第 100 話，黃色書刊終於揭曉人類陣營的食物來源，不僅顛覆了之前讀者的印象，也意外引發粉絲聯想到臺灣近期的食安問題，產生警惕：「究竟人類吃下肚的是什麼？」
黃色書刊透過 100 回的真相，想讓故事掀起一波劇情的高潮，「食屍鬼一直以來都認知自己的食物是『喪屍』，但其實那些食物都是『____肉』做成的，當食屍鬼長久以來的認知被破壞時，他們將會感受到前所未有的衝擊與懷疑自我。而這個食物到底是什麼，就等讀者點進漫畫一探究竟。」
當食物來源的真相揭開，食屍鬼跟喪屍之間的關係是否因此改變，黃色書刊表示「有些食屍鬼會選擇接受這個真相，並且去重新思考要如何看待自己與喪屍之間的關係，但也有些食屍鬼會選擇逃避，甚至不願意相信這個真相。」
漫畫家黃色書刊當爸爸，將日常擔憂化為創作養分
黃色書刊聊起飲食也頗有一番心得，近年更因為照顧孩子，身為父親之後更在乎全家人的健康狀況，不僅在前幾年疫情期間避免外出參加活動，同時為了讓小孩吃的健康，也相當重視食安問題，或許也因此將自己的擔憂，潛移默化的融入漫畫創作中，成為一部吃與被吃的戰鬥史詩。
漫畫家黃色書刊首部條漫作品《食屍鬼》在漫畫星火熱連載中！喪屍與人類（食屍鬼）在末日世界中互相爭鬥、補食彼此的過程中，黃色書刊想透過喪屍傳遞什麼樣的訊息？本次藉著慶賀《食屍鬼》連載 100 話，特別規劃【喪屍的愛與淚】專題文章，來挖掘出《食屍鬼》作品中發人深省的問題。
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