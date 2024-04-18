NBA／金塊剋死湖人！對戰7連勝、含季後賽橫掃 AD還遭Jokic打趴
NBA洛杉磯湖人在昨（17）日西區附加賽擊敗紐奧良鵜鶘，確定以西區第7種子晉級季後賽首輪，將交手西區第2的丹佛金塊，其中金塊從去年季後賽對陣湖人至今，已經取得7連勝的對戰優勢，對此主帥Michael Malone表示，「要在季後賽中再次擊敗湖人是個很艱難的挑戰。」
記者張志宇／綜合報導
湖人在去年季後賽西區冠軍戰被金塊4:0橫掃出局，在今年例行賽4次對陣，也慘遭金塊「剃光頭」4場全輸，其中湖人前鋒Anthony Davis面對金塊MVP長人Nikola Jokic時，則是苦吞8連敗（包含去年被金塊橫掃的季後賽），若湖人想要晉級到次輪，除了球隊必須保持健康外，Anthony Davis的發揮也將格外關鍵。
對於有關金塊對陣湖人取得7連勝，主帥Michael Malone則透露，「我並不想談論這個，大家都知道這是季後賽，7連勝並沒有任何意義，這是一個截然不同的系列賽，要在季後賽再次擊敗湖人是很困難的。」
其中在今（18）日，金塊MVP中鋒Nikola Jokic也對首輪將交手湖人給出看法，「能不能別再提我們對陣湖人7連勝的事，橫掃他們並不容易，這次的交手沒有哪邊特別有勝算，兩邊都有晉級的機會。」