謝和弦不認婚內出軌陳芳語！Keanna 3點反擊 直指前夫愛哭愛下跪
Keanna與前夫謝和弦持續開撕，近日Keanna爆料陳芳語（Kimberley）曾與謝和弦在錄音室吸食毒品及偷情，雖然陳芳語已經透過經紀公司聲明絕無此事，然而這幾天3人戰火持續延燒。謝和弦今（18）日上午發聲Keanna「記錯人了啦！」堅決否認自己婚內出軌陳芳語。Keanna也透過IG再度發表3點聲明反擊，表示：「我不會記錯！」更表示謝和弦愛哭愛下跪。稍早謝和弦也在臉書反擊：「性癖邪門連靈魂也不善良，還覺得全世界都對不起她。」並承認自己過去確實是渣男，但現在已經是暖爸，現在要去顧小孩了。
記者張一笙／綜合報導
Keanna在文中一開始就提到：「我並沒有打算爆其它女生們，但既然你自己自爆，我只好糾正真正記錯的扣伯（謝和弦），不能確定胎尼是否跟你講好讓你爆，還是你真的好怕金伯利（陳芳語）？」Keanna還強調：「我不會記錯是因為有對話紀錄和證據，加上你哭著的求原諒。」Keanna還特別在一旁註記：「你真的很愛哭跟下跪。」Keanna還整理了3點謝和弦出軌的時間線，並表示：「可能你這個行走的USB偷吃外遇太多人記憶混亂，沒關係～在此幫你做個小整理。」
Keanna首先提到謝和弦跟台灣AV網紅胎尼（Tiny）確實發生過關係：「而且也是婚內出軌，就在板橋你朋友家的小小房間裡，當時約砲還請她幫妳買椰子汁。」Keanna接著提到：「你龜縮了這麼多天，現在拉其中一個人大家不意外，也需要流量的對象出來模糊焦點。」並認為謝和弦整篇文章基本上都還是在人身攻擊與抹黑，絲毫沒有悔改過。
Keanna也提出質疑表示：「不管你要再拉幾個人出來炫耀，婚內出軌、你跟金伯利發生關係是千真萬確的。至於證據，你要問為何死不公開授權的金伯利。」Keanna還提到謝和弦2019年曾因「雙相情緒障礙症」住院，2月14日從醫院出來後，曾跟謝和弦爸爸借錢買花，並下跪哭著道歉拜託Keanna不要和他離婚，並喊話謝和弦：「你想起來了嗎？」
Keanna與謝和弦、陳芳語的「開撕」，源於「鄉民老婆」吳卓源被媒體直擊介入朱軒洋及網紅女友Cindy之間的戀情，陳芳語作為吳卓源閨蜜，不僅沒有為吳卓源說話，更在社群平台上暗指自己被壓迫、欺負，被不少人質疑在落井下石。Keanna也隨後在IG上爆料陳芳語與謝和弦在錄音室裡「抽大X做愛」，直指陳芳語也是介入他人婚姻的小三，Keanna更是在昨日表示自己有證據。
謝和弦也在今日上午突然發文表示：「快點啊！我也好想看證據，一起來笑放不下的阿姨，跟我發生關係的明明是胎尼，一直在那邊鬼打牆發作發病！」並在留言處貼上台灣AV網紅Tiny的照片，當事人各說各話的情況，讓外界霧裡看花。
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