《柯南》劇場版聯名麥當勞！她驚見「犯罪預告」：基德偷了漢堡肉

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日本網友＠reika010，昨（18）日晚間用外送點了麥當勞，打開卻發現漢堡裡面竟然沒有夾著肉，而盒子上方還有「怪盜基德」的犯罪預告書，寫上「你的炸雞堡，我收下了」，讓當事人滿頭問號：「是怎樣？怪盜基德偷走了嗎？完全搞不懂是怎樣？」
這張照片發出後，隨即在日本社群上成為最熱門話題，當事人才驚覺，原來是麥當勞與柯南有進行聯名活動，隨後她的丈夫也致電給店家，表示餐點的肉品有遺漏，店家也派員送上一份新的餐點，結束本起事件。
這則發文在短短一天之內，就吸引超過22萬人按讚，超過2萬8千人轉發，一個遺漏餐點的小差錯，竟然直接成為聯名餐點的最佳廣告。
看柯南記得將iPhone關靜音！苦主笑曝Siri超鬧舉動
《名偵探柯南：100 萬美元的五稜星》自上週上映後，展現了日本國民動畫的魅力，吸引大批粉絲進入戲院觀看，票房成績更有望超車許多名作。但就有觀眾在戲院裡看到精采環節時，口袋中iPhone的Siri卻突然自己答起話來。
漫畫家@asgykk今（18）日在社群X上發文提醒，「現在要去柯南看電影的人，請務必關掉iPhone，飛航模式也防不了。」他隨後解釋，當電影中角色和葉大喊「平次！」的時候，Siri居然會自己回答「是」，且還不是只有一個人的iPhone被觸發，讓他當下笑到差點翻過去。
事實上，日文的平次（へいじ）與日本人呼喚「hey,siri」的發音十分相似，下方留言處有日本網友分享實際測試結果，對iPhone快速念了「平次」後，結果siri真的跳出回應。
柯南劇場版居然能喚醒iPhone的消息曝光，也吸引超過16萬日本人按讚，更紛紛互相提醒，要在進入電影院之前，把電源關閉，才不會中途被siri干擾，打斷劇情的氛圍。
《名偵探柯南：100 萬美元的五稜星》也將在2024年6月28日於台灣上映，劇情大綱為怪盜基德盯上了一把幕末時代日本刀，而兩位少年偵探柯南、服部平次將合力阻止事件發生。