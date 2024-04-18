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Klay Thompson下家賠率出爐！勇士仍高居第一　76人可能成大黑馬

▲金州勇士射手Klay Thompson傳出可能離開勇士隊的傳聞，不過根據賠率，他下一個賽季仍然最有可能留在這支球隊之中。（圖／美聯社／達志影像）
▲金州勇士射手Klay Thompson傳出可能離開勇士隊的傳聞，不過根據賠率，他下一個賽季仍然最有可能留在這支球隊之中。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

Klay Thompson的NBA生涯已和金州勇士緊密地連結起來，無論之後發生了什麼，都無法將他帶給這支球隊的榮譽給抹消。不過天下無不散的筵席，總有一天Thompson會不再是這支球隊的球員，只是那會是什麼時候？他今年夏天會離開球隊嗎？就博弈網站Bookies.com給出的賠率來看，K湯留在勇士的機率還是最高，排名第2的則有些讓人意外，是此前相對低調的費城76人。

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在這個賽季的最後一戰10投0中，沒有得分，Klay Thompson意味深長的走出球場。之後知名記者Shams Charania在節目上指出，Thompson對投入自由市場持開放態度，而且奧蘭多魔術等隊對他有興趣。

▲金州勇士射手Klay Thompson季後的續留問題再次被提起，勇士球星Stephen Curry和主帥Steve Kerr在受訪時，都希望這位王朝射手能夠留下來。（圖／美聯社／達志影像）
▲金州勇士射手Klay Thompson季後的續留問題再次被提起，勇士球星Stephen Curry和主帥Steve Kerr在受訪時，都希望這位王朝射手能夠留下來。（圖／美聯社／達志影像）
Klay Thompson今夏可能成為自由球員嗎？

Thompson曾連續5年入選全明星賽，但之後他因傷有2年半的時間未能上場，去年是他回歸後的第一個完整賽季，他場均可得到21.9分，這是他生涯第2高的紀錄，而且場均出手及命中的三分球數，皆創下生涯新高。

本賽季，他的表現有所下滑，場均得分為17.9分，這是他生涯前兩季之後的最低輸出，而三分球命中率38.7%則為生涯次差紀錄。另外他的上場時間也被調整，一度被教練團擺到替補，場上扮演的角色也不若從前，但他這一季的薪資高達4320萬美元，與其所能貢獻的不符。

儘管如此，一些球隊仍會認為Thompson的尺寸（198公分，97公斤）、射程和經驗對於陣容是巨大的加強，特別是一些季後賽球隊。現階段的Thompson確實不值4000萬美元，但擺在正確的位置上，仍然可以為他的球隊贏得一些比賽。

▲金州勇士二當家Klay Thompson的狀態，對於球隊而言仍舊重要，必須要適時跳出，幫助Curry分擔得分壓力。（圖／美聯社／達志影像）
▲金州勇士二當家Klay Thompson如今的表現起伏很大，但他在一支季後賽球隊之中，應該還是能做出貢獻。（圖／美聯社／達志影像）
毫無疑問，Thompson與勇士隊以及隊友之間的革命情感，仍是他難以割捨的，從他的態度來看，Thompson仍然願意回歸——前提是他必須要能接受較低薪資的合約。Stephen Curry和Draymond Green至少都還有2年合約，這兩人和總教練Steve Kerr都希望他能回來，這裡還有愛他的球迷。

但就現實層面，就團隊薪資和豪華稅來看，沒有哪一支球隊比勇士隊更難去簽下Thompson。他們的團隊薪資比薪資上限多出了1.04億美元，勇士老闆Joe Lacob再怎麼支持球隊爭冠，也必須為股東們負責。

Klay Thompson會轉隊嗎？費城76人是大黑馬

Bookies.com資深賠率制定者Adam Thompson給出了Klay Thompson在2024-25效力球隊的預測賠率勇士隊仍然高居第一，費城76人緊隨其後排第2，湖人和魔術則分居第3和第4。

Klay Thompson 2024-25 下家賠率：

金州勇士 +300 25.0%

費城 76 人 +325 23.5%

洛杉磯湖人隊 +450 18.2%

奧蘭多魔術 +650 13.3%

洛杉磯快艇隊 +700 12.5%

聖安東尼奧馬刺 +1000 9.1%

場地 +500 16.7%

Klay Thompson熱愛開船航海，留在美國西海岸應該還是他所希望的，這意味著加州的球隊可能有著場下額外的優勢。洛杉磯快艇和洛杉磯湖人都希望能爭冠，但他們兩支球隊的薪資狀況比勇士好不到哪去。

擁有MVP中鋒Joel Embiid的費城76人隊，陣容也缺側翼射手，而且他們在休賽季預計能產生近6000萬美元的薪資空間，Thompson的攻防能力和大心臟特質，可能可以幫助76人提昇一個等級。76人此前並沒有太多的和K湯的名字牽涉在一起，不過分析起來，他們的環境和條件卻名列前茅。

▲費城76人當家球星Joel Embiid因進行左半月板修復手術，有望於3月底復出。（圖／美聯社／達志影像）
▲有超級球星Joel Embiid坐鎮的費城76人，可能是Klay Thompson會考慮的下家之一。（圖／美聯社／達志影像）
奧蘭多魔術隊也是近期傳聞中K湯的下家之一，他們和聖安東尼奧馬刺隊一樣，都是擁有足夠的薪資空間、且想簽下外線射手的球隊。Thompson也可以扮演更衣室老將，幫助球隊成長。

奧克拉荷馬城雷霆隊和休士頓火箭隊也有很大的薪資空間，但Thompson可能不適合那裡的輪換和打法。紐約尼克則是他想要爭冠的另一選擇，前提是他能接受Tom Thibodeau的嚴厲執教方式。

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