兩人吃到飽享優惠！六福萬怡第2人422元 福容桃機這天第2人510元
響應4月22日世界地球日，台北六福萬怡酒店即日起至4月30日在敘日全日餐廳推出「永續『食』尚愛地球」活動，週一至週五平日午餐餐期用餐，並與活動手拿板合照公開分享在社群平台，可享雙人同行第2人餐費優惠價422元，與免收一成服務費。福容大飯店桃園機場捷運A8店則是迎接51勞動節，於田園咖啡廳推出優惠，5月1日當日限定「勞動有禮、510特別招待」兩人同行，第二人只要510元。
記者葉盛耀/綜合報導
敘日全日餐廳主打季季更換主題餐檯，給賓客百吃不膩的新鮮感，本次全新主題「泰好味」，帶領賓客一嚐銷魂泰菜的鹹香酸辣，從涼拌佳餚、特色主食到湯品、甜點，都囊括多款道地經典泰菜，如冬蔭功酸辣海鮮湯、芭達雅海鮮炒飯、泰式風味涼拌菜餚等，還有超澎湃奢華海鮮檯再升級，平日午餐也能暢吃北海道生食級干貝與燒烤牡蠣等頂級美味，再搭配清爽柏克金啤酒與各式飲品，品嚐DIY 手作甜點烈日鬆餅、提拉米蘇等豐富好料無限暢吃。
坐落南港車站四鐵共構的台北六福萬怡酒店，於即日起至4月30日在敘日全日餐廳推出「永續『食』尚愛地球」活動，凡賓客於週一至週五平日午餐餐期用餐，並與世界地球日手拿板合照，公開分享在社群平台響應活動，即可享雙人同行第二人餐費優惠價422元，與免收一成服務費的雙重加碼，相當於用6折暢享敘日星級美饌。
至於福容大飯店桃園機場捷運A8店，則是迎接51勞動節於田園咖啡廳推出優惠，5月1日當日限定「勞動有禮、510特別招待」兩人同行，第二人只要510元。當日午間及晚間時段，不限公司行號或行業類別，凡享福卡會員（福容享福卡免費加入，優惠即享)憑員工證或就職服務證明，兩人同行，即可享第二人510元的犒賞勞動價(需另收一成服務費，每人原價1,280元)。
能於田園咖啡廳大啖「極致蟹宴」包含松葉蟹、旭蟹等，還有現切牛排、生魚片、壽司及各色異國特色佳餚等，讓平日汲汲營營的大家，也能夠在5月1日好好犒賞獎勵一下自己。