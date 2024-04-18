快訊／下班注意！氣象署發3縣市「大雨特報」　雨彈一路轟到晚上

兩人吃到飽享優惠！六福萬怡第2人422元　福容桃機這天第2人510元

▲響應4月22日世界地球日，台北六福萬怡酒店即日起至4月30日在敘日全日餐廳推出「永續『食』尚愛地球」活動，週一～五平日午餐消費並手拿板合照公開分享在社群平台，享雙人同行第2人餐費優惠價422元。（圖／六福萬怡提供）
▲響應4月22日世界地球日，台北六福萬怡酒店即日起至4月30日在敘日全日餐廳推出「永續『食』尚愛地球」活動，週一～五平日午餐消費並手拿板合照公開分享在社群平台，享雙人同行第2人餐費優惠價422元。（圖／六福萬怡提供）

記者葉盛耀/綜合報導

響應4月22日世界地球日，台北六福萬怡酒店即日起至4月30日在敘日全日餐廳推出「永續『食』尚愛地球」活動，週一至週五平日午餐餐期用餐，並與活動手拿板合照公開分享在社群平台，可享雙人同行第2人餐費優惠價422元，與免收一成服務費。福容大飯店桃園機場捷運A8店則是迎接51勞動節，於田園咖啡廳推出優惠，5月1日當日限定「勞動有禮、510特別招待」兩人同行，第二人只要510元。

我是廣告 請繼續往下閱讀
敘日全日餐廳主打季季更換主題餐檯，給賓客百吃不膩的新鮮感，本次全新主題「泰好味」，帶領賓客一嚐銷魂泰菜的鹹香酸辣，從涼拌佳餚、特色主食到湯品、甜點，都囊括多款道地經典泰菜，如冬蔭功酸辣海鮮湯、芭達雅海鮮炒飯、泰式風味涼拌菜餚等，還有超澎湃奢華海鮮檯再升級，平日午餐也能暢吃北海道生食級干貝與燒烤牡蠣等頂級美味，再搭配清爽柏克金啤酒與各式飲品，品嚐DIY 手作甜點烈日鬆餅、提拉米蘇等豐富好料無限暢吃。

▲台北六福萬怡酒店敘日全日餐廳推出即日起至4月底推出新活動，完成任務，可享平日中午雙人同行第2人餐費優惠價422元。（圖／六福萬怡提供）
▲台北六福萬怡酒店敘日全日餐廳推出即日起至4月底推出新活動，完成任務，可享平日中午雙人同行第2人餐費優惠價422元。（圖／六福萬怡提供）
坐落南港車站四鐵共構的台北六福萬怡酒店，於即日起至4月30日在敘日全日餐廳推出「永續『食』尚愛地球」活動，凡賓客於週一至週五平日午餐餐期用餐，並與世界地球日手拿板合照，公開分享在社群平台響應活動，即可享雙人同行第二人餐費優惠價422元，與免收一成服務費的雙重加碼，相當於用6折暢享敘日星級美饌。

至於福容大飯店桃園機場捷運A8店，則是迎接51勞動節於田園咖啡廳推出優惠，5月1日當日限定「勞動有禮、510特別招待」兩人同行，第二人只要510元。當日午間及晚間時段，不限公司行號或行業類別，凡享福卡會員（福容享福卡免費加入，優惠即享)憑員工證或就職服務證明，兩人同行，即可享第二人510元的犒賞勞動價(需另收一成服務費，每人原價1,280元)。

能於田園咖啡廳大啖「極致蟹宴」包含松葉蟹、旭蟹等，還有現切牛排、生魚片、壽司及各色異國特色佳餚等，讓平日汲汲營營的大家，也能夠在5月1日好好犒賞獎勵一下自己。

▲福容桃園機捷A8店於5月1日勞動節，推出田園咖啡廳兩人同行、第二人享510元犒賞價。（圖／福容飯店提供）
▲福容桃園機捷A8店於5月1日勞動節，推出田園咖啡廳兩人同行、第二人享510元犒賞價。（圖／福容飯店提供）

台北喜來登吃到阿霞飯店！炒鱔魚、松葉蟹吃到飽　這招送紅蟳米糕

漢來美食4品牌將進駐大巨蛋　有溜溜酸菜魚與「這家」人氣吃到飽

福勝亭生日優惠「169元豬排定食」！連續11天飯、菜、湯吃到飽

馬辣身分證優惠又來了！「1、4、5」中任2碼　XXL東石大蛤吃到飽

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生