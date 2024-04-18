胡宇威領6藝人挑戰極限！海上冒險實境開錄　划船到日本石垣島

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固定班底裡體重最重的郭泓志在拍攝過程中遇到許多挑戰，光一個上午就落水三次，他尷尬說自己是為大家做落水示範，也開玩笑別指望他會去救大家。KID表示，他主持外景節目是宿命，也是他做起來開心的事，會加入節目是給自己一個挑戰，對40歲的突破，他也想給孩子一個證明，讓他知道爸爸很猛。
而第一次參加綜藝的瑞瑪席丹表示，一收到邀請時就立刻答應，因為不會有正常人划船到日本，她笑說大家真是瘋了。由於她的個性屬於比較慢熱的性格，今天又是第一次見面，好在其他團隊成員都很好相處，讓她放心不少。戶外咖鍾瑶7、8歲的時候曾溺水，因此怕水又會暈浪，但想要克服自己，沒想到拍攝第一天就遇到生理期，前兩天還重感冒到沒聲音，敬業的她一到水裡還是非常努力拍完造浪池部分，面對大浪還能面帶笑容，從容完成拍攝。
蔡昌憲則說自己是貢寮人，他在海邊住了三十多年現在還會暈船，其實每年在颱風過後也都還是會去衝浪，但這次在造浪池遇到這樣的浪還是會有恐懼。胡宇威這次會答應節目拍攝，是因為小時候常一起海邊玩的朋友過世了，只要一去玩水就會想到這位朋友，這次參與《上船了各位！》也是一種和他一起幹大事圓夢的一種方式，向朋友證明，他可以做到。
外景節目《上山下海過一夜》主持人雷艾美覺得這次的挑戰是升級版，平常人不可能有這樣的體驗，大家都很好奇在海上大家都怎麼克服上廁所的問題，經常上山下海的雷艾美大方解答，跟在山裡一樣，其實可以也在海裡面解決，完全不避諱在男藝人面前談論這件事。
該節目以ESG為理念，打造以海洋為主題的正向影視內容，核心價值是希望觀眾能接近海、瞭解海、進而更關心海洋；並以電影高規格製作拍攝，打造實境節目全新格局。該節目也特別會發起群眾募資，讓觀眾一起提早感受節目的熱血，預計募資計畫將在五月上線。
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