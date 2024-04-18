李遠哲駁教改失敗！葉元之拿30年前報告打臉：廣設大學就是他意見
中研院前院長李遠哲日前受訪說，教改30年了還在談教改是不對的，一直追打教改議題，是因為他在2000年政黨輪替時支持民進黨。國民黨立委葉元之批，10年前李遠哲自己宣稱，教改不成功是因為社會沒有公平正義，結果現在李遠哲又說教改沒有問題，還拉台積電董事長劉德音幫忙背書，講話反反覆覆、前後矛盾。
記者何哲欣／台北報導
葉元之批，李遠哲還說，「廣設大學與他無關」，但根據30年前教改會的報告，其中有項建議就是發展各具特色的高等學府，內容就是要廣設大學，請李遠哲不要甩鍋；而且指出廣設大學的配套是要「解除學費的限制」，和現在的方向不同，教育被搞得亂七八糟。
此外，葉元之也提到，李遠哲10年前說，多元入學考試就是不公不義，因為「鄉下的孩子會提早在多元入學的階段出局」，但李遠哲在教改報告裡寫得很清楚，要「推動多元入學制度」，和李後來的說法也不同。教改會希望大學入學要以「申請為主」，然而，現在還是有學測、指考，根本就是脫離現實。
葉元之質疑，一個當初提出一堆教改主張的人，講話前後矛盾，卸責甩鍋，甚至後來的說法「打臉」自己原本主張，完全證明台灣教改是失敗的。
葉元之要求，教育是百年大計，改革不該削足適履，但教改30年來教育被弄的亂七八糟，教育部應該重新召開一個全國性的教育會議，總檢討30年來的教育亂象，重新訂未來教育的發展方向，以及短、中、長程目標。