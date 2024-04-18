2024節氣穀雨4/19來到！「由來、習俗、禁忌」一次看　開運法曝光

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穀雨的由來
清水孟國際塔羅小孟老師指出，民間相傳黃帝於春末時，向所有天下百姓與丞相宣佈倉頡造字完成，在這一天下了一場不平凡的雨，也降下很多穀米，後人將此日定為穀雨，用來紀念古人聖功，倉頡死後有人將此穀雨日用來祭拜倉頡，也叫「穀雨節」。此外，穀雨到來之時，也是水稻幼穗形成期，稻田需求水量較多，農民佈穀後望雨之心強烈。
穀雨禁忌
1.戒爆怒
穀雨日天氣忽冷忽熱因此脾氣較差，一旦動怒容易犯下不可逆的錯誤。
2.不宜減衣物
穀雨日天氣早熱晚涼，不宜收太多衣物以免身體著涼感冒。
3.避去森林
穀雨日是撲滅害蟲的時刻，因此害蟲較多前往山區森林多的地方容易被害蟲叮咬，因此盡量避開森林與雨林之地。
4.注意除溼
穀雨日容易下雨，也容易忽冷忽熱，溼氣較重，因此要注意多加除溼，以免引發痛風。
5.小心用電
穀雨日溼氣重，用電要小心，尤其電器用品容易受潮，或者使用電器用品容易觸電。
6.傳染疫情變多
穀雨日濕氣重，易引發傳染疾病，尤其現在疫情嚴峻，需要注意社交距離，以避免傳染病發生。
7.上山要注意
穀雨日易下雨，前往山上要注意容易天雨路滑，易跌倒摔倒，建議避免前往山區。
穀雨「生米」開運法
準備一碗生米，米中放88元硬幣，選當日早上9:00-11:00，向天外祈求財運大發，此碗米為龍年穀雨米，求完後放在書桌上，男左女右，放1天後倒掉，硬幣拿去捐款，能讓你財運大開，有施必有得。
穀雨節氣與諺語
雨寒死虎母：雖然已過清明，仍然常有低溫冷鋒過境，令人冷得發抖。
穀雨，鳥隻做母：形容鳥兒此時大量交配、繁殖。
穀雨前三日無茶挽，穀雨後三日挽不及：春茶在穀雨附近開始摘採，而且必須把時機，太晚則茶質不佳，一天到晚採茶、烘茶，此時茶農最為忙碌。
穀雨相逢初一頭，只憂人民疾病愁：穀雨若在月初，則占人民多疾病。
穀雨前後好種薑：此時台東，花蓮地區正是種植生薑的季節。
一斗東風三斗水：此時颱風東風則多雨。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。