中職／富邦打線絕好調！連2戰狂敲17分 總教練陳金鋒曝調整關鍵
富邦打線絕好調！富邦悍將昨（17）日以10：4逆轉擊敗中信兄弟，只靠9支安打就攻下10分，展現流暢的攻勢串連，加上前場面對樂天桃猿的比賽，富邦打線連2場合攻下17分。今（18）日賽前總教練陳金鋒接受訪問，表示打線最近在保護好球帶方面做得比較好，也都能確實攻擊到球。
記者林之越/新北報導
根據中職網站數據，富邦團隊打擊率目前2成54，排在聯盟倒數第2名，不過這兩場先後面對樂天、兄弟，分別攻下7分以及10分的高得分，昨日比賽中，更靠著後段棒次捕手戴培峰敲出追平比分的2分砲，6局下辛元旭敲出超前比分安打，7局下再靠著池恩齊、申皓瑋和范國宸等人接力打出安打，灌進5分大局，最終拿下比賽勝利。
對此陳金鋒認為，最近打線比較能做到「保護好球帶」，並且解釋道：「有時候打出去的結果我們沒辦法預測，但至少要能夠做到確實擊球。」另外，談到近況不錯的申皓瑋，鋒總認為他之前太專注在打擊時的力量釋放，最近針對揮棒控制的部分進行調整後狀況不錯。
申皓瑋目前打擊率3成13，排在全中職第11位，全隊僅次於王正棠，最近連續9場比賽都有打出安打，昨日雖然5打席僅敲出1支安打，但帶有2分打點，是支幫助球隊拉開分差的關鍵安打。
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