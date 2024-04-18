周湯豪開唱被拱脫衣直呼變態！羞認沒肌肉：留一件內褲給我
「全能天王」周湯豪（NICKTHEREAL）與歌迷互動尺度超大，睽違7年重返星馬舉辦「REALIVE」演唱會，性感熱舞讓現場氣氛嗨炸，他也跳得滿身大汗，粉絲力拱他脫衣服，還跟他索討底褲，周湯豪聽了用台語笑罵「你們很變態」，笑稱自己沒有腹肌，沒什麼好看的，只小小秀了手臂的強壯肌肉，並害羞自爆跳舞滿身大汗，連底褲都跳濕了，中間還得去更換，要大家「讓我留一件內褲好嗎」？
記者江芷稜／綜合報導
周湯豪時隔多年再回到新加坡與吉隆坡開唱，唱到送給粉絲的歌曲〈THANKS FOR THE LOVE〉，忍不住感動落下男兒淚，他表示：「好多當時來見我的人，現在又出現，非常地感動。」為融入當地文化，特別練了SINGLISH（新加坡式英文）和馬來語的「Saya Cinta Padamu（我愛你）」和「Satu, Dua, Tiga（1，2，3）」炒熱氣氛，誠意十足！
他穿著帥氣皮夾克唱跳〈Turn Up〉和〈你是我的菜〉，全身爆汗濕身，熱情粉絲全場大喊拱他「脫衣服」，周湯豪害羞婉拒：「你們很變態！沒有肌肉、只有雞肉飯，有什麼好看的。」還有男粉絲直接開口「索討底褲」，讓周湯豪傻眼，坦承一連串舞曲讓他底褲都濕了，中間換場時還換了一件，沒想到被男粉絲索討底褲，讓他哭笑不得回：「讓我留一件內褲好嗎？」逗笑全場粉絲。
迎接周湯豪回歸，歌迷準備了糕點與牛奶球，還有滿場手幅與手機燈海應援，讓周湯豪很感動，他直接坐在舞台前，與粉絲近距離互動，甚至拿他們的手機自拍合影，非常寵愛粉絲，並掏心坦承一路走來不容易，每當半夜感到沮喪或沒有動力時，都會上網看粉絲給他的訊息，感謝粉絲一路來的支持與鼓勵，一度感性落下男兒淚。
這趟星馬巡演，周湯豪帶著最愛的媽媽比莉同行，母子倆把握時間旅遊，帶著媽媽去新加坡濱海灣花園與吉隆坡The Gasket Alley逛街、品嘗沙嗲、肉骨茶與海南雞飯等美食，在新加坡居然連續吃了6餐海南雞飯，在馬來西亞演出時也是遍尋海南雞飯和肉骨茶，讓粉絲聽聞驚訝不已，他打趣：「我是對美食很執著的人，喜歡的東西就會一直吃。」以行動認證星馬美食很對他的胃口。
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