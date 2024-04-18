《康熙來了》鐵粉考卷瘋傳！蔡康永寫到崩潰了：是不准我再主持嗎

周湯豪開唱被拱脫衣直呼變態！羞認沒肌肉：留一件內褲給我

▲周湯豪在星馬開唱渾身爆汗，竟有男歌迷索討要底褲，讓他害羞到不行，笑說要留一件內褲給自己。（圖／環球音樂提供）
▲周湯豪在星馬開唱渾身爆汗，竟有男歌迷索討要底褲，讓他害羞到不行，笑說要留一件內褲給自己。（圖／環球音樂提供）

記者江芷稜／綜合報導

「全能天王」周湯豪（NICKTHEREAL）與歌迷互動尺度超大，睽違7年重返星馬舉辦「REALIVE」演唱會，性感熱舞讓現場氣氛嗨炸，他也跳得滿身大汗，粉絲力拱他脫衣服，還跟他索討底褲，周湯豪聽了用台語笑罵「你們很變態」，笑稱自己沒有腹肌，沒什麼好看的，只小小秀了手臂的強壯肌肉，並害羞自爆跳舞滿身大汗，連底褲都跳濕了，中間還得去更換，要大家「讓我留一件內褲好嗎」？

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲周湯豪睽違7年重返星馬開唱。（圖／環球音樂提供）
▲周湯豪睽違7年重返星馬開唱。（圖／環球音樂提供）
周湯豪時隔多年再回到新加坡與吉隆坡開唱，唱到送給粉絲的歌曲〈THANKS FOR THE LOVE〉，忍不住感動落下男兒淚，他表示：「好多當時來見我的人，現在又出現，非常地感動。」為融入當地文化，特別練了SINGLISH（新加坡式英文）和馬來語的「Saya Cinta Padamu（我愛你）」和「Satu, Dua, Tiga（1，2，3）」炒熱氣氛，誠意十足！

▲周湯豪脫掉皮衣，只剩下身上的T恤，害羞說身上沒啥肌肉。（圖／環球音樂提供）
▲周湯豪脫掉皮衣，只剩下身上的T恤，害羞說身上沒啥肌肉。（圖／環球音樂提供）
他穿著帥氣皮夾克唱跳〈Turn Up〉和〈你是我的菜〉，全身爆汗濕身，熱情粉絲全場大喊拱他「脫衣服」，周湯豪害羞婉拒：「你們很變態！沒有肌肉、只有雞肉飯，有什麼好看的。」還有男粉絲直接開口「索討底褲」，讓周湯豪傻眼，坦承一連串舞曲讓他底褲都濕了，中間換場時還換了一件，沒想到被男粉絲索討底褲，讓他哭笑不得回：「讓我留一件內褲好嗎？」逗笑全場粉絲。

▲周湯豪穿皮衣唱跳滿頭大汗，中間一度去換內褲。（圖／環球音樂提供）
▲周湯豪穿皮衣唱跳滿頭大汗，中間一度去換內褲。（圖／環球音樂提供）
迎接周湯豪回歸，歌迷準備了糕點與牛奶球，還有滿場手幅與手機燈海應援，讓周湯豪很感動，他直接坐在舞台前，與粉絲近距離互動，甚至拿他們的手機自拍合影，非常寵愛粉絲，並掏心坦承一路走來不容易，每當半夜感到沮喪或沒有動力時，都會上網看粉絲給他的訊息，感謝粉絲一路來的支持與鼓勵，一度感性落下男兒淚。

▲周湯豪坐在舞台前和粉絲談心，坦承也有低潮期。（圖／環球音樂提供）
▲周湯豪坐在舞台前和粉絲談心，坦承也有低潮期。（圖／環球音樂提供）
這趟星馬巡演，周湯豪帶著最愛的媽媽比莉同行，母子倆把握時間旅遊，帶著媽媽去新加坡濱海灣花園與吉隆坡The Gasket Alley逛街、品嘗沙嗲、肉骨茶與海南雞飯等美食，在新加坡居然連續吃了6餐海南雞飯，在馬來西亞演出時也是遍尋海南雞飯和肉骨茶，讓粉絲聽聞驚訝不已，他打趣：「我是對美食很執著的人，喜歡的東西就會一直吃。」以行動認證星馬美食很對他的胃口。

更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁  

想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道  

賀軍翔好暖！網紅曝妹妹離家出走　他一舉動「彷彿偶像劇情節」

謝和弦吐槽前妻Keanna記錯人！自爆親熱對象是「台灣天使」女優

一粒4年情斷哭整夜！昔甜蜜約會照遭挖　前男友帥氣正面曝光

《不夠善良》蔡健雅合影兩大影后「撞臉伍佰」　影迷笑喊回不去了

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生