iPhone 12二手均價破8300元！最保值 全球電子垃圾22%回收創新高
▲即便已經是4年前iPhone 12 ，在二手拍賣市場裡平均售出的價格還有8360元，顯示iPhone的保值性高。（圖／NOWnews資料照片）
記者
周淑萍/綜合報導
2024-04-18 17:40:25
根據最新的
聯合國電子廢物監測報告顯示，全球電子垃圾量已達到歷史新高，僅22%有妥善回收。在4月22日世界地球日前夕，旋轉拍賣分享二手機趨勢，不意外，蘋果的iPhone保值性高，在二手市場上非常受歡迎，就連4年前2020年推出的iPhone 12，平均售價都還有8360元；而三星 Samsung S23 Ultra則入列關鍵字排行榜Top 5中，顯示依舊頗具有吸引力。
根據旋轉拍賣觀察，平台上除了長期受到台灣用戶喜愛的男女時尚類別外，手機及配件也在近期迅速崛起，穩居用戶搜尋類別前5名。其中iPhone更是包辦了搜尋榜單的前段班。蘋果iPhone市占率高且保值性佳，觀察二手市場，2020年推出的iPhone 12 128GB版本的平均售價為8360元。顯示用戶追求最新型號的情況下，舊款iPhone仍能以相對高的價格被轉售。 此外，二手手機的價格優勢也是吸引買家的重要因素，以二手iPhone 14 Pro 128GB為例，在旋轉拍賣平台上，狀況良好的商品銷量表現最佳，其次是接近全新的商品。這反映當用戶選購二手手機時，會考慮到性價比，就價格層面而言，接近全新狀態的iPhone 14 Pro 128GB的平均售價為2萬4800元，約為官方新機價格的7折，狀況良好售價為2萬2000元，最低的二手價為1萬6300元，算是相當好入手。 ▲觀察二手市場，2020年推出的iPhone 12 128GB版本的平均售價為8360元，顯示用戶追求最新型號的情況下，舊款iPhone仍能以相對高的價格被轉售（圖／旋轉拍賣提供）
購買一部全新的iPhone 14會產生約69公斤二氧化碳，但選擇同款二手手機則可節省約36公斤碳排放，約減少53%。面對全球電子廢物日增的問題，旋轉拍賣呼籲用戶加入二手循環經濟，賣出自己舊手機，並以購買狀況良好的二手機取代全新手機，為鼓勵民眾購機，從即日起至5月5日提供運費優惠，全站輸入 「EARTH24」 滿209元享運費35元；名牌精品輸入 「LUX24」 滿 1800元即享免運。