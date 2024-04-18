《淚之女王》創收視歷史紀錄 擊敗《愛的迫降》榮登tvN歷史第一
熱播韓劇《淚之女王》（Queen of Tears）4月27、28日將播出大結局，自3月9日開播以來收視持續攀升，上週播出的第12集後tvN也透過社群平台發布喜訊，正式宣布《淚之女王》以23.072%的收視率成功擊敗《愛的迫降》、《孤單又燦爛的神—鬼怪》，成為韓國有線電視tvN電視劇在首都圈的收視冠軍。
記者張一笙／綜合報導
《淚之女王》故事聚焦在財團女接班人洪海仁（金智媛飾）及律師老公白賢祐（金秀賢飾）的豪門婚姻，金秀賢與金智媛的「雙金陣容」從開播以來就一直維持超高人氣，除了金智媛再次突破個人演技外，同時還有許久未接戲劇的金秀賢，2人的夢幻組合從開播前就引起不少話題。
除此之外，《淚之女王》的編劇，是人稱「金牌編劇」的朴智恩，她曾寫出《藍色海洋傳說》、《來自星星的你》、《愛的迫降》等知名作品，這些作品也都各自創下超高收視紀錄，幾乎可以說是只要是出自她筆下的劇本，都能成為「收視率保證」。
《淚之女王》將於下周4月27、28日播出大結局第15和16集，大結局將有望再度創下收視率更高紀錄，不過也有不少粉絲擔心最後2集將是悲劇收尾，因此製作組為了不讓廣大粉絲們在該劇結束後感到空虛、失落，tvN也宣布將另外製作2集特別節目，並於5月4、5日播出。
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