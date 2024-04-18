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網紅曬趙露思合照挨轟「只給自己P圖」！揭修圖真相尷尬了

▲網紅曬趙露思合照挨轟「只給自己P圖」，親揭修圖真相尷尬了。（圖／趙露思微博）
▲網紅曬趙露思合照挨轟「只給自己P圖」，親揭修圖真相尷尬了。（圖／趙露思微博）

記者洪生儒／綜合報導

中國演員趙露思因為出演戲劇《傳聞中的陳芊芊》而爆紅，獲得許多粉絲的喜愛與支持，近年來推出《星漢燦爛·月升滄海》、《偷偷藏不住》等作品都廣受好評，甚至出席活動也都會成為大家關注的焦點。最近趙露思出席精品品牌的晚宴活動時，跟幾位中國網紅合照，沒想到在合照PO出來之後，引來一票網友謾罵，痛批網紅只幫自己修圖，害趙露思的臉看起來特別顯大，讓粉絲們看了都很不滿。針對修圖一事，該網紅後續也發聲解釋：「真不是我P的。」

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▲網紅貼出的照片中，趙露思的臉看起來明顯比較圓潤一些，眼睛也比其他人小。（圖／布布媽媽小紅書）
▲網紅貼出的照片中，趙露思的臉看起來明顯比較圓潤一些，眼睛也比其他人小。（圖／布布媽媽小紅書）
品牌VERSACE在最近舉辦了晚宴活動，現場可以說是眾星雲集，除了有藝人趙露思、王安宇等人出席，還有許多中國網紅也盛裝打扮到場。事後，有一位中國網紅在小紅書上發文貼出與趙露思的合照，畫面中可以看到4位漂亮又精緻的女生整齊站在一起，大家也都展現各自最美的模樣。

▲趙露思近日出席VERSACE的晚宴活動，活動中她大方和網紅們合照，結果網紅曬照後因為P圖的緣故，引起網友議論。（圖／趙露思微博）
▲趙露思近日出席VERSACE的晚宴活動，活動中她大方和網紅們合照，結果網紅曬照後因為P圖的緣故，引起網友議論。（圖／趙露思微博）
不過，趙露思在照片中稍微比其他3位更引人注意，原因是照片中她的臉明顯比較圓潤一些，眼睛也看起來比其他人小，臉上的五官比例似乎有被調整過。也有眼尖的網友看了照片之後質疑表示：「只給自己P了圖？」、「只P自己」、「一眼找不到趙露思，仔細一看就在中間」、「為啥把趙露思P成這樣，好奇怪。」後來網紅也解釋：「這是趙露思工作室給的照片，不是我P的。」粉絲們也漸漸停止謾罵。

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