P-3C反潛機訓練傳出包！小牛飛彈訓練彈意外落海　空軍：人機均安

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空軍司令部今日表示，本屬屏東基地乙架P-3C型反潛機，中午在訓練空域執行例行訓練任務時，一枚小牛訓練彈（無火藥）因不明原因脫落於海面，於安降屏北基地後，已由修護人員依程序檢查，人、機均安，後續將依技令檢修，確維飛機妥善。
由於S-2T反潛機服役超過40年，機齡老舊、零件獲取不易，使得反潛能力大幅下滑，因此我國自1997年起便積極向美國洽購或租借P-3C獵戶座（Orion）反潛機。2001年4月，美國小布希總統通過對台三大軍購案，包括12架P-3C反潛機、柴電潛艦與愛國者飛彈等。經過多年爭論，朝野立委終於在2007年達成共識，同意通過240億元的P-3C軍購案，從美軍退役、封存的P-3C機隊中，挑出狀況最好的12架進行翻修，並於2013年9月底陸續交機。2017年12月1日舉行成軍典禮，S-2T也在同日光榮除役。
P-3C滯空時間達12小時，巡航距離達2800浬，P-3C服役後，國軍終於擁有全天候反潛、偵巡戰力。P-3C可以搭載84個聲標，48個放機腹後方位置、36個放機艙內，每個聲標價值1萬美金，重22公斤，只能靠人工掛載上機，因此掛載相當費時。
P-3C反潛機因歐美各使用國逐步淘汰，以更先進的噴射反潛巡邏機取代，因此國軍逐漸面臨妥善率維持問題。2019年7月及9月，分別傳出編號3310與3309的P-3C反潛機起降時傳出焦味，飛行員因而緊急處置返場，展開調查。同年10月，揮別焦味問題，首度參與天龍操演。
2023年1月5日，國防部公告「反潛戰機後續技術支援」案，金額達台幣14億8608萬元，由我國駐美軍事代表團與美國在台協會 (AIT)共同簽署，執行期程是自2022年12月15日起，至2027年8月31日止，由美方技術人員為空軍P-3C反潛機部隊提供技術協助。