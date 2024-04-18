暴雨轟炸北台灣！明起迎「穀雨」降雨更多　4類人運勢遇水拉警報

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2024年「穀雨」這半個月，健康要注意的生肖是屬牛、龍、羊、狗，外出小心，少飲酒，恐有血光車厄、痛厄發生，重則死亡，且易損財。不要太勞累，注意身體痠痛、頭暈頭重、感冒或是皮膚搔癢。
以下依照食衣住行育樂來建議「穀雨」開運養生與禁忌：
（一）、食的養生與禁忌：重視「肝」、「脾」兩臟的保養，脾的旺盛會使胃強健起來，從而使消化功能處於旺盛的狀態，消化功能旺盛有利於營養的吸收，因此這時正是補身的大好時機。我們需要祛濕利水，多吃一些能健脾除濕的食物，例如薏仁和山藥，還有芡實、黑豆、冬瓜、山藥、百合、木耳等，都可用來入菜或熬粥，最養脾胃。
而黑芝麻、小麥胚芽等穀類食物，富含維生素B群，有助於緩解精神壓力和調節情緒，也非常適合在這個節氣食用。所謂「穀雨夏未到，冷飲莫先行」，春夏之交儘管氣溫回升，仍應避免冷飲寒涼的食物。氣溫回升快，很容易上火，應少食燥熱食物，不宜進食羊肉、麻辣火鍋及辣椒等大辛大熱之品，以防邪熱化火，多吃柔肝養肺的食物。
（二）、衣的養生與禁忌：天氣早熱晚涼，應配合氣候溫度的變化來增減衣服，千萬別感冒了!不要只穿一件，可以內裡穿短袖，外面套一件薄外套，這樣熱時可以脫下來，冷的時候不至於太冷。
（三）、住的養生與禁忌：保持室內乾燥，注意防潮，穀雨節氣，雨水變多，空氣濕度大，要保持好室內的乾燥，可以通過關閉門窗和使用抽濕機來保持室內的乾燥。
（四）、行的養生與禁忌：生活起居方面，可以適當地晚睡早起。降雨多，出門最好帶把傘，這樣就可以避免冒雨涉水；易下雨，前往山上要注意容易天雨路滑，易跌倒摔倒，避免下雨前往山區。
（五）、育的養生與禁忌：俗話說：「一年之計在於春，一日之計在於晨」，此時的早晨，是一天中陽氣生發之時，也是一年中生機最旺盛的時候。早起進行戶外運動，可促進體內外氣體交換，吐濁納清，有助於新陳代謝，使人精力充沛。
俗話說：「藥補不如食補，食補不如動補。」在春暖花開，萬物生機勃勃的美好時期，請我們大家都動起來，平素要多勞動，日常要多運動，當我們能做到氣血運行流暢旺盛，一定會神采奕奕，容光煥發。
（六）、樂的養生與禁忌：天氣忽冷忽熱因此脾氣較差，一旦動怒容易犯下不可逆的錯誤。中醫認為，春季憂鬱症的發病原因在於「肝氣鬱結」，肝屬木，木應是舒展的， 一旦肝氣鬱結，有如樹木被壓抑捆綁，無法隨心所欲地抽枝、生長，就會出現憂鬱、悲傷、大怒等情緒紊亂的狀況。