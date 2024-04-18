都問我要滾了沒？朱澤民被問退休回覆逗笑全場：我不要事業第二春
近期新內閣人事陸續公布，2月就曾表態要退休的行政院主計總處主計長朱澤民，今（18）日也被立委賴士葆問及卸任後去哪，朱澤民幽默說，「我這個年紀還會走路就不錯了，還要去哪裡」，還抱怨說報紙寫的人事消息「害得每個人都問我是不是要滾了」，妙語如珠引發全場爆笑。
記者莊蕙如／台北報導
朱澤民今赴立法院財政委員會備詢，國民黨立委賴士葆開場就問「你是確定要走了對不對？」朱澤民回說，「沒有，我還在啦，只是不在這裡而已」朱澤民也說，「我是希望能離開啦，可是目前還沒有發布，那都報紙寫的，害得每個人都問我是不是要滾了」，逗得全場笑出聲。
賴士葆也跟朱澤民說，「以後是見你一次少一次…在這裡少一次，以後會很懷念朱澤民在的日子」，朱澤民也說「我希望退休了，我也很懷念立委，會很懷念你」。
賴士葆更是稱讚朱，蔡政府裡面可以做八年的政務官，只有朱澤民一個。朱澤民則回覆，「還有原民會主委夷將，我們兩個相依為命，至少他長的比我高、比我帥。」
賴士葆被逗笑後也關心朱澤民退休後要去哪裡，朱自嘲說「這年紀能走就不錯，還要去哪裡？」賴也祝福說，「好啦，我祝你退休後，身體棒棒的，事業也有第二春」，朱澤民則連忙說，「我不要第二春了，我有一春、就不要二春。」