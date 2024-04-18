紐議員訪立院！韓國瑜提台灣最愛紐西蘭3寶：魔戒、奇異果、乳品
立法院長韓國瑜今（18）日中午在立法院副院長江啟臣、國民黨立委黃仁、民進黨立委洪申翰、民眾黨立委麥玉珍等人陪同下接見「紐西蘭國會跨黨派友台小組議員訪問團」一行。韓國瑜表示，歡迎遠道而來的紐西蘭國會議員訪問團蒞臨立法院，也提到「台灣2300萬人民無論是否去過紐西蘭，都對紐西蘭很有好感。」
記者莊蕙如／台北報導
韓國瑜說，許多台灣人都看過在紐國取景拍攝的《魔戒》系列電影，因此對於紐西蘭的自然美景風光均有所嚮往，還有紐西蘭的奇異果及乳製品等農產品，也都深受到台灣民眾的喜愛，今天紐西蘭國會議員的到訪，對台灣立法院來說感到格外親切。
紐西蘭訪團團長烏分戴爾（Sam Uffindell）則用中文向在場的貴賓問好，提到台灣是紐西蘭第七大貿易夥伴，他的家人在紐西蘭種植奇異果，因此希望能與台灣更加深化雙邊經貿關係，尤其在2013年兩國簽署的「台紐經濟合作協定」（ANZTEC）架構下，台灣的鳳梨將要出口紐西蘭，非常樂見這些正面進展，對雙方都帶來了顯著的經貿利益。
烏分戴爾提到，台灣是紐西蘭毛利人最早的故鄉，因此毛利人與台灣原住民有許多相似之處，本次在台灣參訪的第一天行程，就是到新竹縣尖石鄉參觀原住民部落，特別有感，相信定能在既有的良好基礎下，繼續拓展互惠互利的雙邊合作關係。