陳美鳳家庭旅遊遇日本強震！住飯店10幾層樓超晃：以為喝醉頭暈
有著「台灣最美歐巴桑」封號的資深藝人陳美鳳，最近跟家人們一起飛到日本旅遊，沒想到卻在旅行期間碰上地震，她也在社群上PO出自己拍下當地新聞電視台播報地震內容的畫面直呼：「來日本旅遊居然遇到地震！飯店住10幾樓好晃」，並在限動中祈求大家都能平平安安。
記者洪生儒／綜合報導
日本九州、四國之間的豐後水道在昨（17）日深夜發生了規模6.6的地震，而且是震源深度39公里的強震，地震最大震度為6弱，其中在愛媛縣的愛南町和高知縣的宿毛市觀測到震度6弱，中部地區到九州地區觀測到的震度為5強至震度1，這場地震並沒有發生海嘯的危險，但當地居民們都明顯感受到巨大的搖晃。
而近日帶著家人一同飛往日本旅遊的陳美鳳，也在發生地震之後，趕緊透過社群發文跟大家報平安：「來日本家庭旅遊居然遇到地震，飯店住10幾樓好晃，哥哥以為是喝醉頭暈，大家平安。」
此外，在經歷地震之後，陳美鳳也再度發文曬出自己跟京都金閣寺的合照，並在貼文中寫道：「心情好舒服，期待晚上飯店的溫泉。」不少網友看了都紛紛直呼：「金閣寺和鳳姐都好美」、「泡溫泉最幸福了」、「京都真的很好玩！還想再去一次」、「美鳳姊越來越年輕了」、「遊山玩水好快活。」
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