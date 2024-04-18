貓咪警長立大功！「伍丼么」賣萌讓迷路嬤破涕為笑 下秒呼呼大睡
貓咪警長「伍丼么」立大功！今（18）日晚間豐原警分局發文，在16日晚間有位81歲阿嬤找不到回家的路，被熱心民眾帶到翁子派出所，當下阿嬤著急的淚流不止，所長決定請出「伍丼么」警長安撫，沒想到阿嬤瞬間破涕為笑，完整畫面也曝光了。
記者潘毅／綜合報導
回顧本次案情，4月16日晚間18時許，有民眾報案家中81歲阿嬤失蹤，員警獲報也立即外出搜尋，期間轄區內有熱心民眾，發現阿嬤在外遊蕩，隨即將她帶到派出所。
阿嬤也表示，自己找不到回家的路，還著急的不斷哭泣，讓派出所內的員警們看了好不捨，所長隨即派出編號「501」貓警長「伍丼么」，前往安撫阿嬤，沒想到阿嬤看到可愛的貓警長瞬間緩解了緊張的情緒，破涕為笑，並饗摸一摸可愛的伍丼么。不久之後阿嬤的兒子也來到派出所，將她接回家順利團圓。而達成任務之後，「伍丼么」也在其他同事的外套帽子上呼呼大睡，模樣相當可愛。
同時豐原分局也進行機會教學，長者防走失小撇步包含「派出所高風險指紋建檔」、「社會局愛心手鍊」、「衣物繡姓名電話」、「和伍丼么一樣配戴科技設備」。
翁子派出所的員警們與伍丼么順利達成任務的過程曝光後，也吸引大批粉絲誇讚，「伍丼么是安撫民眾的第一把交椅」、「伍丼么好厲害」。