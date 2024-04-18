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Super Junior「8月小巨蛋開唱」！粉絲狂歡：把台灣當廚房在跑

▲Super Junior即將在8月來台灣開唱，粉絲笑稱把台灣當廚房在跑。（圖／始源IG）
▲Super Junior即將在8月來台灣開唱，粉絲笑稱把台灣當廚房在跑。（圖／始源IG）

記者張一笙／綜合報導

南韓超人氣天團Super Junior今年邁入第19週年，今年初才剛到高雄巨蛋舉辦粉絲見面會的Super Junior，在活動中就預告8月將全體成員一同來台舉辦演唱會。今（18）日Super Junior也正式官宣即將展開亞洲巡迴演唱會，並預計於8月17、18日登上台北小巨蛋，與粉絲們一同狂歡。粉絲們得知消息後，紛紛笑喊：「哥哥們把台灣當廚房在跑了！」、「會瘋掉，快窮死了！」

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▲Super Junior全員來台不到3個月後，再度宣布將在8月來台舉辦巡迴演唱會。（圖／Super Junior官方臉書）
▲Super Junior全員來台不到3個月後，再度宣布將在8月來台舉辦巡迴演唱會。（圖／Super Junior官方臉書）
Super Junior官方社群平台今日宣布《2024 SUPER JUNIOR <SUPER SHOW SPIN-OFF : Halftime> ASIA TOUR》亞洲巡迴演唱會將於6月22、23日從首爾出發，一路前往泰國曼谷、新加坡、越南胡志明市、馬來西亞吉隆坡、香港、印尼雅加達等地，並在8月17、18日來到台北小巨蛋，連續2天舉辦2場演唱會與粉絲們見面。

▲Super Junior（SJ）回應歌迷的邀約，銀赫自願當台灣女婿。（圖／讀者提供）
▲Super Junior今年初才剛在高雄舉辦粉絲見面會。（圖／讀者提供）
事實上，Super Junior才剛在1月27、28日在高雄巨蛋舉辦粉絲見面會，東海與銀赫組成的子團Super Junior D&E也在3月24日來台擔任高雄櫻花季的壓軸，難怪粉絲們會笑說Super Junior把台灣當廚房在跑。台灣主辦方「iMe TW」也同步在官方臉書上發布相關資訊，不過詳細票價、座位圖，以及粉絲們最關心的售票日期仍尚未公布。

▲高雄鄉親的熱情，感動東海（右）跟銀赫。（圖／讀者提供）
▲東海（右）與銀赫（左）才剛登上高雄櫻花季舞台。（圖／讀者提供）
不少粉絲看到消息後，紛紛到主辦方臉書底下留言表示：「許願實名制、weverse會員優先購票。」可見粉絲們真的被前陣子的「黃牛之亂」嚇到了。不過也有粉絲表示：「真的把台灣當廚房了！」、「今年好幸福喔。」、「準備好了！」、「會瘋掉，快窮死了。」

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