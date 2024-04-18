杜拜暴雨成災！1天降「1年份雨量」　因人工增雨釀禍？專家這麼說

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對於這次杜拜暴雨是否因人工增雨釀禍，阿拉伯聯合大公國的國家氣象中心已經發聲否認，強調大雨並非人工降雨造成，而其他專家也同意這個說法。
倫敦帝國學院的氣候專家奧托（Friederike Otto）表示，把人工增雨視為暴雨的肇因是一種誤導，「人工增雨無法從無到有創造出雲，它只是促使空中已有的水更快地凝結並進而落下，所以首先，空氣中若沒有水分，你也無計可施」。
另位氣象專家史汪（Daniel Swain）表示，杜拜暴雨「非常不可能」是因為人工增雨造成的，但「非常可能」是因為極端氣候造成的。史汪認為，人們對於大氣科學知識的缺乏，導致對氣候現象的認識與現實脫節。這裡突顯出一種讓專家沮喪的悖論，人們一方面懷疑人工增雨能創造出百年一遇的暴雨，一方面又不願接受全球暖化正因人類不斷排放溫室氣體而變得更加嚴重。
阿姆斯特丹自由大學的教授庫穆（Dim Coumou）表示，全球暖化導致更多極端天氣事件發生，杜拜因雷暴帶來強降雨，降雨量如此驚人，就是因為對流（雷暴中的強烈上升氣流）會在更溫暖的環境中增強。
《CNN》報導表示， 《美國國家科學院院刊》2020年發表的一項研究指出，人工增雨產生的降雨量可比自然降雨多出10％，但這個數字受到許多質疑，史汪直言「你怎麼知道如果沒有人工增雨，會有多少自然降雨量？」大氣現象並非如同實驗室般可以嚴格控制各種變因，因此學界對於人工增雨究竟有多少效益始終存疑。
《CNN》報導指出，杜拜暴雨的前幾天，空氣中的氣壓系統就已經被觀測到，無論有沒有人工增雨，預測模型都已在極端情景中，預示了大雷雨的來臨。且周邊沒有實施人工降雨的地區，也一樣遭到暴雨襲擊。隨著大氣持續變暖，吸收更多水份，這種大規模的暴雨將會變得更加頻繁。