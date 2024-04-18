虐死1歲嬰剴剴！惡保母姊妹不承認犯行 雙雙遭收押禁見
台北市1歲男童剴剴（化名）因外婆無力照顧，經安置後慘遭保母劉彩萱及胞妹劉若琳虐待3個月，不僅屁股雙腿骨折變形，牙齒被打到剩下8顆，手指甲也被拔光，終因營養不良死亡。今（18）日檢方偵查終結，將劉姓保母姊妹依凌虐兒童妨害身心發展致死、違反兒童及少年福利與權益保障等罪起訴，移送台北地院國民法庭審理，決定是否繼續羈押。稍早結果出爐，由於姊妹都否認犯罪，庭訊後法官裁定姊妹倆皆收押禁見3月。
記者孫唯容／綜合報導
據了解，去年10月間，男嬰轉交給劉姓保母照護，不過卻慘遭劉姓保母姊妹虐待，每天僅給男嬰些許烤焦或快壞掉的食物，以及廚餘等等，晚上還將其雙手反綁，動輒推打腳踹，導致男嬰頭骨凹陷，屁股雙腿骨折變形，牙齒被打到剩下8顆，生殖器被燒到焦黑，就連十指指甲都被拔光光，撐不到3個月就因營養不良死亡。
劉姓保母落網後，堅持自己沒有動手虐嬰，不過檢警調查發現，劉姓保母時常把虐待心得分享給妹妹，且一旦劉姓保母外出，也交由妹妹接應照護，檢警會同法醫相驗，不採信劉姓姊妹噎奶的說法，為恐其有勾串、滅證等嫌疑。
今天台北地檢署偵結，依涉犯刑法第286條第1項、第3項凌虐兒童妨害身心發展致死及兒童及少年福利與權益保障法等罪嫌起訴劉姓姊妹2人。稍早羈押庭結果出爐，法官裁定姊妹倆皆收押禁見3月。