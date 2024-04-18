東華大學災損近20億只募得6000萬！教育部出手了 將分3年賑災
花蓮4月3日發生規模7.2強震，東華大學校舍災情慘重，災損金額高達19億2,200萬餘元，教育部已請校方就受損情形依急迫性先行調度安置及規劃修繕整建計畫，教育部次長劉孟奇今（18）日表示，扣除國科會儀器，東華大學地震災損約新台幣18.3億元，教育部將以公務預算、災害準備金等支應，並分3年到位。
記者林莞茜／綜合報導
東華大學學校宿舍共有6000床，受到強震衝擊，估重建總經費高達20億元，但只募得善款6000萬元，目前東華大學已向教育部提報災損申請，統計共有1700床受損，舍房則有300間受損，浴室和廁所更嚴重，為解決學生住宿問題，東華大學接獲慈濟基金會出借25組、50床淨斯福慧環保隔屏給，目前設置在沒有災損的宿舍交誼廳及自習室，也提供學校調控床位，並進行修繕使用。
今日立法院教育委員會審查大學法第35條條文修正草案、專科學校法第44條條文修正草案、國民體育法部分條文修正草案等案。有立委在提出希望比照當年921公私立學校修復重建專案貸款利息補助實施要點，對災損金額龐大的校舍進行補助。
教育部次長劉孟奇表示，扣除國科會儀器，東華大學地震災損約18.3億元，今年會透過公務預算編列，還會爭取災害準備金、第二預備金等來支應，預計分3年到位。
另有立委建議，學校每年都需舉行一次校園安全聯繫協調會報，看學校是否有落實，往後可以確實了解學校運作狀況，並不是要咎責東華大學。
對此，劉孟奇表示會再了解各校狀況，但藉由本次經驗，認為大學實驗室應特別挑出審視，不能只依靠外在力量，大學也應針對實驗室防災做盤查，應先要有第一線自主擋住災情的規畫。