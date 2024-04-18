孫藝真死亡角度拍「小籠包吃播」 嗑台灣味滿足笑了：過度幸福
42歲南韓女神孫藝真日前來台出席代言活動，掀起全台捕獲「孫仙」旋風，孫藝真也忘不了台灣美食的滋味，在社群網站大方放上小籠包「吃播」影片，即使鏡頭採取由下往上拍的「死亡角度」，絲毫無損孫藝真美貌，她拿著筷子一口接一口的幸福笑容，讓粉絲看了全部融化。
記者羅凌筠／綜合報導
孫藝真的胃不僅被小籠包收服，她還在限時動態曬出6道菜餚，點名蟹蓋盛讚：「超超超好吃。」據悉這家餐廳位於台北101大樓，孫藝真說：「工作結束後吃好吃的東西，這時候非常幸福，我看起來過度幸福了，大家下班後也好好享用吧。」
孫藝真於2022年3月與《愛的迫降》螢幕情侶玄彬結婚，同年11月生下了兒子，一直給人仙女形象的孫藝真，私服也是打扮簡單，影片中她穿粉紅色針織衫、戴著Tiffany項鍊，輕鬆朝聖中式餐廳，優雅的吃相非常迷人，影片不到1天累積940萬次觀看，突破100萬人按讚。
孫藝真小檔案
本名：孫彥眞
綽號：國民初戀、孫仙
生日：1982年1月11日
年紀：42歲
身高：165公分
體重：約45公斤
學歷：首爾藝術大學電影系肄業
代表作：電影《緣起不滅》、《我腦海中的橡皮擦》、《極智對決》、電視劇《經常請吃飯的漂亮姐姐》、《愛的迫降》、《三十九》
配偶：玄彬（2022年3月31日舉辦婚禮）
兒女：1子
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁 想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道