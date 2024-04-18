周思齊倒數百盜心情複雜！反思過去感性稱：為兄弟建功機會不多了
中信兄弟「周董」周思齊將在本賽季結束後引退，在昨（17）日面對富邦悍將的比賽中，8局上選到四壞保送上壘，並完成生涯第99次盜壘，距離生涯百次盜壘僅有一步之遙。今（18）日賽前受訪時，周思齊表示，為球隊建功的機會越來越少了，所以想要好好把握，而且越接近生涯百盜，反而越會省思，過去自己應該多嘗試執行盜壘。
記者林之越/新北報導
42歲的周思齊談到自己生涯的第99次盜壘，他認為：「只是剛好是可以盜壘的時機，而且富邦沒有特別防守，大開門戶給你上壘了，所以就覺得要往前。」談到對手是不是有可能刻意放水讓他推進生涯百盜，周思齊逗趣回應道：「全世界的人都知道，我最不喜歡的是放水。」
此外，周思齊也感性的提到：「畢竟可以為球隊建功的機會越來越少了，所以想要好好把握，有機會為球隊建功的時候。」另外，對於即將完成紀錄，周思齊表示：「越接近生涯百盜的時候，反而會反思，為什麼自己過去不多主動一點去執行盜壘，比較像是一個省思。」
周思齊認為，過去除非是很有把握，或是教練有給指令，不然不太會去執行盜壘，再加上過去進入職棒時，風格就是這樣。現在事過境遷就會回想說，如果那時候有這些機會，是不是可以大膽的去嘗試，也許盜壘的次數會更多，也更快就完成百次盜壘。
感性過後，周思齊也分享自己完成99盜時隊友都非常興奮，洋投艾士特還說，完成百盜的話會幫他「拔壘包」，如果是盜本壘的話，還開玩笑說要跟猛登一起去挖壘包。另外，也提到前日舉辦退役儀式的「花店老闆」官大元說會送花給全隊，讓周思齊笑稱他們「很白爛」，展現和隊友的好感情。
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