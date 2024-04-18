瞄準「特定基因」力克癌症！治療不只看器官　基因治療助對症下藥

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此外，楊先生的腫瘤經過基因檢測，確認為BRAF突變類型，且不只發生在黑色素瘤，也可能出現在肺癌、甲狀腺癌、腦瘤等，是一種跨癌別的基因變異，目前健保也已經有對應的標靶藥物，再配合醫囑的持續治療下，3年來病況控制良好。
台灣免疫暨腫瘤學會理事長張文震指出，隨著精準醫療的觀念進步，民眾已經越來越習慣「同病異治」、依據患者情況量身打造最適合方案的做法，但也因為對於疾病本身的原理、基因變異情況越來越了解，「異病同治」將是下一精準醫療的新時代。
何肇基進一步解釋，標靶治療所瞄準的是基因變異的位點，而不同的癌別可能同時有著相同的基因變異情況，比如非小細胞肺癌中非常罕見的RTF、NTRK、BRAF等驅動基因，其實也同樣出現在其他癌別、並有多種標靶藥物可以使用。
何肇基說，當標靶藥物可以跨癌別使用，患者因為缺乏相對應標靶藥物，只能反覆經歷化療與復發的情況也會慢慢減少，對於其預後、整體存活時間都將有所幫助，近年來更有多項標靶藥物上市、納入健保給付，更有助於減輕癌友負擔，改善疾病預後。
此外，張文震指出，若患者希望確認自己有無跨癌別的特定基因，可以通過「免疫組織化學染色（IHC）」、「聚合酶連鎖反應技術（PCR）」、NGS型檢驗，也提醒患者，務必遵循醫囑、配合診斷與持續治療，即使是晚期癌症患者，也有機會找回屬於自己的幸福人生。