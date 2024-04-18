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瞄準「特定基因」力克癌症！治療不只看器官　基因治療助對症下藥

▲通過精準醫療與基因定序，患者有機會找到跨癌別的基因變異位點，並使用對應的標靶藥物治療。（圖／記者林志怡攝，2024.04.18）
▲通過精準醫療與基因定序，患者有機會找到跨癌別的基因變異位點，並使用對應的標靶藥物治療。（圖／記者林志怡攝，2024.04.18）

記者林志怡／台北報導

健保將自5月1日起、針對19個癌別給付「次世代基因定序（NGS）」，希望藉此找出幫助最適合癌友的標靶藥物，達到精準治療的效果。台大醫院內科部教授何肇基指出，不同癌別也可能具有相同的變異位點，通過基因檢測、使用對應標靶藥物「異病同治」會是未來趨勢，也有助於減少患者找不到對應標靶藥物，反覆承受化療之苦的情況。

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家住花蓮的楊先生在4年前接受膽囊切除手術，3個月後幫女兒搬宿舍時，卻意外發現下腹有一處硬塊，本以為是術後用力造成的疝氣，一檢查才知道是顆雞蛋大小的黑色素瘤，讓楊先生相當沮喪，後來尋求第二醫療意見，又發現骨盆腔內還有2顆，並確診轉移性黑色素瘤。

此外，楊先生的腫瘤經過基因檢測，確認為BRAF突變類型，且不只發生在黑色素瘤，也可能出現在肺癌、甲狀腺癌、腦瘤等，是一種跨癌別的基因變異，目前健保也已經有對應的標靶藥物，再配合醫囑的持續治療下，3年來病況控制良好。

台灣免疫暨腫瘤學會理事長張文震指出，隨著精準醫療的觀念進步，民眾已經越來越習慣「同病異治」、依據患者情況量身打造最適合方案的做法，但也因為對於疾病本身的原理、基因變異情況越來越了解，「異病同治」將是下一精準醫療的新時代。

何肇基進一步解釋，標靶治療所瞄準的是基因變異的位點，而不同的癌別可能同時有著相同的基因變異情況，比如非小細胞肺癌中非常罕見的RTF、NTRK、BRAF等驅動基因，其實也同樣出現在其他癌別、並有多種標靶藥物可以使用。

何肇基說，當標靶藥物可以跨癌別使用，患者因為缺乏相對應標靶藥物，只能反覆經歷化療與復發的情況也會慢慢減少，對於其預後、整體存活時間都將有所幫助，近年來更有多項標靶藥物上市、納入健保給付，更有助於減輕癌友負擔，改善疾病預後。

此外，張文震指出，若患者希望確認自己有無跨癌別的特定基因，可以通過「免疫組織化學染色（IHC）」、「聚合酶連鎖反應技術（PCR）」、NGS型檢驗，也提醒患者，務必遵循醫囑、配合診斷與持續治療，即使是晚期癌症患者，也有機會找回屬於自己的幸福人生。

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