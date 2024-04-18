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路跑／Hello Kitty路跑來了！全台4地接力開跑　5/3前報名抽好禮

▲Hello Kitty路跑來了！台中、高雄、新竹、新北4地接力開跑，5/3前報名抽好禮。（翻攝自Hello Kitty with Sanrio Friends粉專）
▲Hello Kitty路跑來了！台中、高雄、新竹、新北4地接力開跑，5/3前報名抽好禮。（翻攝自Hello Kitty with Sanrio Friends粉專）

記者林之越/綜合報導

Hello Kitty路跑來了！《HELLO KITTY HAPPY RUN》將在全台4地接力開跑，舉辦時間分別是8/4的台中場、8/11的高雄場、8/18的新北場，還有壓軸的8/25新竹場，Hello Kitty粉絲千萬別錯過這場最可愛的歡樂路跑。

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《HELLO KITTY HAPPY RUN》官方表示，英國最可愛的小女孩Hello Kitty 即將迎來50週年，以其迷人的外表成功擄獲無數粉絲的心。為了慶祝這重要的里程碑，Hello Kitty 特別與「全統運動」攜手合作，共同舉辦一場最可愛的路跑派對，共同祝賀Kitty和她的雙胞胎妹妹Mimmy「生日快樂」。

屆時活動將不僅僅是一場路跑，還有主題賽道、特色舞台融入Hello Kitty 50週年的歡樂元素。更有超吸睛的Hello Kitty拍照打卡點，以及互動小遊戲等精彩節目，讓粉絲們能夠沉浸式體驗最可愛的歡樂路跑，並攜帶滿滿的回憶回家。


 📌HELLO KITTY HAPPY RUN賽事相關資訊

HELLO KITTY HAPPY RUN-新北場

時間：2024年8月18日（日）

地點：新北市蘆洲區微風運河廣場（3.5k）

活動路線：起跑(網球場旁)→經微風網球場→經蘆堤籃球場→經蘆堤棒球場→經疏洪蘆堤公園→經微風運河第四停車場→經微風運河公園廁所→終點(成蘆大橋下)


HELLO KITTY HAPPY RUN-新竹場

時間：2024年8月25日 （日）

地點：南寮漁港P3停車場（3.5k）

活動路線：起點（新港南路）→直行天府路→右轉榮濱南路→右轉西濱路一段275巷18弄→左轉海濱路→環保局招牌前右轉→直走自行車道→右轉幸福沙灣→左轉新港南路(終點)


HELLO KITTY HAPPY RUN-台中場

時間：2024年8月4日 （日）

地點：臺中市西屯區中央球場（3.5k）

活動路線：起點→右轉凱旋路→右轉僑大八街→右轉經貿五路→右轉中科路→右轉大鵬路→右轉中央公園自行車道→終點


HELLO KITTY HAPPY RUN-高雄場

時間：2024年8月11日（日）

地點：高雄市前鎮區時代大道（3.5k）

活動路線：起點(時代大道)→右轉進入成功二路→左轉進入海邊路→右轉進入四維四路→右轉進入中華四路→直走中華五路→右轉終點(時代大道)


 📌HELLO KITTY HAPPY RUN報名相關資訊

本次Hello Kitty在台灣4地舉辦，分別為新北、新竹、台中、高雄，不過開放報名的統一時間皆為 2024年4月19日至2024年5月15日。

▲只要4月18日前報名Hello Kitty路跑並繳費成功，就抽300組「露營桌椅組」，四場次各抽300組。（圖／翻攝自Hello Kitty with Sanrio Friends粉專）
▲只要4月18日前報名Hello Kitty路跑並繳費成功，就抽300組「露營桌椅組」，四場次各抽300組。（圖／翻攝自Hello Kitty with Sanrio Friends粉專）
並且，只要在4/18前報名並繳費成功，就能抽300組「露營桌椅組」，四場次各抽300組；若來不及參與提前報名，也可以在5/3前報名並繳費，還是能參與抽300組早鳥禮「Hello Kitty抱枕」的抽獎活動，且一樣是四場次各抽300組。

▲在5月3日前報名Hello Kitty路跑並繳費成功，就能抽300組「Hello Kitty抱枕」，四場次各抽300組。（圖／翻攝自Hello Kitty with Sanrio Friends粉專）
▲在5月3日前報名Hello Kitty路跑並繳費成功，就能抽300組「Hello Kitty抱枕」，四場次各抽300組。（圖／翻攝自Hello Kitty with Sanrio Friends粉專）

📌HELLO KITTY HAPPY RUN參賽禮＆完賽禮

本次Hello Kitty共有2組報名組別，分別是「歡樂CUTE組」以及「活力LOVE組」，兩個組別僅有報名費用和參賽禮的不同。「歡樂CUTE組」的報名費用為$980元，活動前物資包含紀念上衣、CUTE絨絨髮發箍、CUTE化妝包、CUTE手提包、CUTE運動毛巾。

▲報名Hello Kitty路跑「歡樂CUTE組」將能收到紀念上衣、CUTE絨絨髮發箍、CUTE化妝包等物資。（圖／翻攝自Hello Kitty with Sanrio Friends粉專）
▲報名Hello Kitty路跑「歡樂CUTE組」將能收到紀念上衣、CUTE絨絨髮發箍、CUTE化妝包等物資。（圖／翻攝自Hello Kitty with Sanrio Friends粉專）
而「活力LOVE組」的報名費用則為$1,580元，活動前物資包含紀念上衣、CUTE絨絨髮發箍、LOVE運動浴巾、造型野餐墊以及活力MAX隨行椅。

▲報名Hello Kitty路跑「活力LOVE組」將能收到紀念上衣、CUTE絨絨髮發箍、LOVE運動浴巾等物資。（圖／翻攝自Hello Kitty with Sanrio Friends粉專）
▲報名Hello Kitty路跑「活力LOVE組」將能收到紀念上衣、CUTE絨絨髮發箍、LOVE運動浴巾等物資。（圖／翻攝自Hello Kitty with Sanrio Friends粉專）
另外，不論報名組別為何，活動當天都可憑著號碼布領取完賽禮、完賽證明，並且還有造型可愛且設計用心的完賽獎牌，相當有紀念價值。

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