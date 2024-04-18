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鯊皇Gawr Gura又降臨台灣！hololive「台北見面會」最終名單出爐

▲「hololive Meet at Taipei 2024」活動確定將於5月11日在台北流行音樂中心舉行，今（18）日公布最終成員，就是「鯊皇」Gawr Gura。（圖／取自hololive Meet at Taipei 2024臉書）
▲「hololive Meet at Taipei 2024」活動確定將於5月11日在台北流行音樂中心舉行，今（18）日公布最終成員，就是「鯊皇」Gawr Gura。（圖／取自hololive Meet at Taipei 2024臉書）

記者潘毅／綜合報導

日本 VTuber 公司 hololive production 海外計畫「 hololive Meet 」將於 5 月 11 日於台北流行音樂中心登場，今（18）日公布最終成員，就是「鯊皇」Gawr Gura，消息曝光瞬間引發大批粉絲讚嘆「這陣容太強了」。

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▲雙胞胎VTuber　Fuwa ＆ Moco惡魔犬姊妹確定會出現在台北粉絲見面會。（圖／取自hololive Meet Fan Meeting臉書）
▲雙胞胎VTuber　Fuwa ＆ Moco惡魔犬姊妹確定會出現在台北粉絲見面會。（圖／取自hololive Meet Fan Meeting臉書）
「hololive Meet at Taipei 2024」活動確定將於5月11日在台北流行音樂中心舉行，日前官方已經陸續揭露要登台出演的成員，包含holoID組的Kobo Kanaeru、holoEN組的IRyS 、Hakos Baelz以及雙胞胎Fuwa ＆ Moco姊妹。

▲hololive English的IRyS將與台北粉絲見面。（圖／取自hololive Meet Fan Meeting臉書）
▲hololive English的IRyS將與台北粉絲見面。（圖／取自hololive Meet Fan Meeting臉書）
今（18）日晚間官方公布最終壓軸的名單，就是擁有全球最高人氣的「鯊皇」Gawr Gura，消息曝光也讓大批粉絲驚呼，「最後一位果然最大咖」、「這什麼夢幻組合」、「門票不要跟宇多田光一樣改用抽的？抽不到就認了」、「應該很難搶了... 好想去啊」。

▲hololive English的Hakos Baelz也是演出成員之一。（圖／取自hololive Meet Fan Meeting臉書）
▲hololive English的Hakos Baelz也是演出成員之一。（圖／取自hololive Meet Fan Meeting臉書）
本次「hololive Meet Fan Meeting @ TAIPEI 2024」由 LIFEDECO 主辦、售票平台為 KKTIX，更多資訊與活動指南將在近期持續公布，台灣粉絲們準備搶票！

▲holoID組的Kobo Kanaeru，擁有239萬訂閱粉絲，人氣相當高，還會說一點中文。（圖／取自hololive Meet Fan Meeting臉書）
▲holoID組的Kobo Kanaeru，擁有239萬訂閱粉絲，人氣相當高，還會說一點中文。（圖／取自hololive Meet Fan Meeting臉書）

 

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