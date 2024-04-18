郭雪芙英國遊學砸百萬！難忘搭訕男「這部位」：我有點失禮
35歲女星郭雪芙日宣布短暫離開演藝圈，並開啟在英國倫敦3個月的遊學之旅，實現自己過去的願望。近日，郭雪芙特地返台，今（18）日在出席保養品牌的代言活動時，開心分享豔遇，有次她在逛畫廊時，有一名中年男子向她搭訕，並開始介紹這幅畫的意涵，面對突如其來的變故，郭雪芙表示：「我不知道怎麼回答，我都在注意他中間牙縫很開，覺得有點失禮。」
記者張一笙／綜合報導
郭雪芙今日出席保養品代言活動，分享自己在英國倫敦的遊學收獲，表示自己學了很多單字：「自己的單字量不大，我離學生時期有段時間，程度是看得懂、會念，但不敢講。去那邊沒辦法，只能跟老師、同學用英語溝通。」因此郭雪芙十分努力，並表示自己現在：「好像進步了！」
郭雪芙表示，自己這趟出國已經花超過100萬，她十分享受在異地的生活，每天都過得很開心。被問及是否用「Super Star」介紹自己，郭雪芙表示：「我沒有講！我說我是Actress（演員），沒有特別介紹作品，說我有IG、要看 一下嗎，他們很驚訝！」郭雪芙也自爆自己曾經因為下雨天跟生理痛所以翹課，不過她連忙笑喊著：「大家不要學我！」
被問到是否會想念台灣、想念拍戲，郭雪芙不假思索地立刻說出：「不會！」但似乎意識到說錯話，忙笑著改口表示：「可能會想，再1個月要回來了，有工作債要還！」並表示自己還是要賺錢養家。
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