台積電法說重點一次看！地震影響、AI需求與海外擴廠進度全曝光

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台積電指出，第一季營收189億美元，略高於對本季的業績展望，主要是受到智慧型手機的季節性因素影響，但此影響被高效能運算（HPC）相關需求部分抵消。展望第二季，預期台積電受到智慧型手機季節性因素的持續影響，但市場對領先業界之3奈米和5奈米需求強勁，仍將支持公司業績。
展望2024年全年，總體經濟和地緣政治的不確定性持續存在，可能進一步影響消費者信心和終端市場需求，整體半導體市場（不含記憶體）將更和緩及漸進的復甦，但仍下修了全年整體半導體市場（不含記憶體）的展望，預期將年增約10%，而晶圓製造產業則預期成長中到高段十位數（mid-to-high teens）百分比。
台積電強調，仍預期公司今年會是健康成長的一年，估2024年將逐季成長，若以美元計，全年營收預計成長低到中段二十位數（low-to-mid-twenties）百分比。
AI今年貢獻成長超過一倍 幾乎所有創新者都合作
至於大家關注的AI，台積電指出使用越趨複雜的AI模型，這些模型需要更強大的半導體硬體來支援。無論是採用何種方式，都需要使用到最先進的半導體製程技術。因此，公司的技術領先價值正在增加，客戶需要公司提供大規模的最先進製程和封裝技術，且幾乎所有的AI創新者都正與台積電合作。
台積電預期，伺服器AI處理器在今年所貢獻的營收將成長超過一倍，佔公司2024年總營收的十位數低段（low-teens）百分比。在未來5年，預計伺服器AI處理器將以50%的年複合成長率增加，到了2028年將成長佔公司營收超過 20%。
花蓮大地震影響Q2出貨甚微 展現在台營運韌性
而0403花蓮大地震影響，台積電指出晶圓廠的最大震度級為5，相關安全措施與工安系統立即啟動，所有人員均安。由於公司在地震應變和災害預防上擁有豐富經驗與能力，並定期進行安全演習，因此設備復原率在地震發生後的10小時內即超過70%，並在地震發生後的第3日結束前完全復原。
台積電晶圓廠沒有停電，也沒有結構性損毀，包括所有的極紫外光（EUV）曝光機等重要設備也沒有損壞。不過，在此次地震中有一定數量的生產中晶圓受到影響且必須報廢，但預計大部分的生產損失將在第二季恢復，因此對第二季的營收影響甚微。總體影響第二季毛利率下降約50個基點（basis points），而台積電的應變能力，也證明了在台灣的營運韌性。
地震、電力成本與產能轉換些微影響獲利 長期毛利率仍達53%以上
獲利能力部分，第一季毛利率上升了10個基點至53.1%，主要是智慧型手機季節性因素所導致的產品組合改變。第二季毛利率估將下將1.1個百分點至中位數52%，原因在0403地震影響以及較高的電力成本。
由於預期2024年下半年的整體業績表現將優於上半年，3奈米技術所貢獻的營收也預期會有所成長，但這將使2024年下半年稀釋毛利率3至 4個百分點，上半年則稀釋毛利率2至3個百分點。但強勁的需求，公司也將轉換部分5奈米設備來支援3奈米的產能，估2024年下半年將稀釋毛利率約1至2個百分點。長期而言，若排除匯率影響，認為長期毛利率達53%以上仍是可實現的。
今年資本支出不變 2奈米製程最先進！
今年資本支出目標280到320億美元，維持先前1月說法，符合法人市場預期。其中約70到80%將用於先進製程技術、約10到20%將用於特殊製程技術，另外約10%將用於先進封裝、測試、光罩製作及其他項目。
先進製程部分，2奈米製程技術在解決對節能運算永無止境的需求方面領先業界，幾乎所有的AI創新者都正在與公司合作，預期2奈米技術在頭2年的產品設計定案(tape outs)數量將高於3奈米和5奈米的同期表現，其密度和能源效率上都會是業界最先進的半導體技術。2奈米將於2025年進入量產，其量產曲線預計與3奈米相似。
海外美、日、歐廠進度大公開 執行縮小成本差計畫
海外擴廠部分，台積電美國廠受到客戶承諾和支持，並計畫設立3座晶圓廠，有助於創造更大的規模經濟。台積電指出，亞利桑那州每一座晶圓廠的潔淨室面積都約是業界一般邏輯晶圓廠的2倍大。其中一廠已於4月進入採用4奈米製程技術的工程晶圓生產，會按計畫在2025年上半年開始量產。第二廠已經升級為採用2奈米技術，最近完成了上樑，預計2028年開始生產。而第三廠採用2奈米或更先進的製程技術，預計在21世纪20年代底進行生產。
日本熊本第一廠已經啟用典採用12/16奈米和22/28奈米製程技術，將如期在2024年第四季進入量產。日本第二廠則將採用40奈米、12/16奈米和6/7奈米製程技術，以支持消費性、汽車、工業和HPC相關應用的策略性客戶，預計於2024年下半年開始興建，2027年底開始生產。
至於歐洲廠，預計與合作夥伴在德國德勒斯登建立一座以汽車和工業應用為主的特殊製程晶圓廠，計畫於2024年第四季開始興建。台積電強調，海外擴廠成本較高，但將透過相關方法管理及最小化成本差，如策略性定價以反映地域上的靈活性價值；與政府密切合作以確保支持；利用其他同業無法相比的領先製造技術和大規模製造基地的根本優勢。台積電向股東承諾，長期毛利率達53%以上，股東權益報酬率高於25%。