5G智慧教育創新學習 瑞竹國小獲選實驗場域有感體驗
為推動臺灣數位教育發展，數位發展部數位產業署積極發展5G智慧教育創新應用技術。今日由數位發展部次長李懷仁帶隊，前往偏鄉南投瑞竹國小舉辦「5G專網創新智慧教學應用體驗發布會」，利用5G高頻寬創造偏鄉遠距互動及共學，虛實整合教學空間，讓瑞竹國小成為創新應用教學場域，造福偏鄉師生。
記者金武鳯/綜合報導
數位發展部數位產業署於去年起推動「5G+系統暨應用淬鍊計畫」，利用5G高頻寬、低延遲，與大連結特性，導入XR設備打造虛實整合的教學空間，創造異地共學環境，展現數位教育全新里程碑，並選擇瑞竹國小做為實驗場域，展現執行成果。
數位發展部此次前往瑞竹國小展示「5G專網創新智慧教學應用體驗」活動，除介紹瑞竹國小所導入的5G智慧學習應用服務外，也設置多個應用服務展示攤位，並媒合數位青年T大使運用5G專網設備進行導覽說明，並導入如遠端博物館導覽、遠距手作課程、沉浸式英語學習，以及平板AR互動學習等4項智慧學習應用服務，讓瑞竹國小師生上了一堂很有感的體驗課程。
數位發展部此次展示5G專網技術應用於偏鄉校園應用的階段性成果， 113年規劃進一步連結南投瑞竹國小與苗栗公館國小透過5G專網技術進行跨校交流學習，期望能為今後數位教育樹立標竿，建立智慧遠距學習模式的典範。
李懷仁次長致詞表示，這座5G智慧教學場域專網中，無線設備完全使用國產品，由資策會與工研院進行規劃、使用和碩的專網基地台、仁寶的終端設備、宏達電的沉浸式裝置、科碼公司的應用軟體，並由華電聯網進行系統整合，顯示我國已有成熟5G智慧教學應用服務供應鏈，數位部除了推動智慧教學場域的擴散，也希望成為各行各業數位轉型的馬達，透過落地實證加速數位轉型，建構更加完善的5G專網生態系，帶領各產業一起邁向數位未來。