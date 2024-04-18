《不夠善良的我們》賀軍翔撞臉侯友宜 林依晨笑：髮型而已啦
藝人林依晨今（18）日與《惡作劇之吻》搭檔鄭元暢出席按摩椅品牌代言記者會，近期《不夠善良的我們》熱播，男主角賀軍翔的平頭造型，被說撞臉新北市長侯友宜，女主角林依晨看了對比照片，笑著平反：「髮型而已啦。」
記者羅凌筠／台北報導
林依晨被問到賀軍翔、鄭元暢誰才是經典CP的「送命題」？高EQ回應：「太難了！交由觀眾評斷。」被鄭元暢轉頭調侃：「那妳把陳柏霖放哪？」林依晨笑倒：「你們都是前任啦。」
在《不夠善良的我們》與許瑋甯再演情敵，林依晨說：「這次交鋒的方式不同，前面對戲很少，只能這麼說後面很精彩。」而當年在《惡作劇之吻》被雙姝爭奪的鄭元暢，還沒看到這部戲，想等播完再一口氣追劇。
《惡作劇之吻》開播至今，鄭元暢和林依晨透露每年固定舉行「家庭聚會」，成員包括導演瞿友寧、張永正、趙詠華、唐從聖等等，19年來只因疫情停辦1年。
像花蓮403大地震那天，大夥在群組中熱聊張永正被卡在電梯的驚魂事件，隨遇而安的鄭元暢住在8樓，回憶道：「我被搖醒繼續睡，我就是心放比較寬。」
想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道 更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁