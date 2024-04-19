影／遭爆全身奢侈品！徐巧芯當眾脫衣曬標籤　內衣褲品牌全說了

巷仔內／神擋殺佛仇恨值超高！徐巧芯遭炎上　綠營人人補刀蹭流量

▲徐巧芯近來爭議話題不斷。（圖／取自徐巧芯臉書）
▲徐巧芯近來爭議話題不斷。（圖／取自徐巧芯臉書）

記者何哲欣／台北報導

國民黨立委徐巧芯大姑捲入詐騙洗錢案，他澄清自己絕未涉入，但綠營哪可能放過他，從他哭倒傅崐萁懷裡、老公劉彥澧免役、再到全身上下行頭、財產年增4百萬，全部都成了攻擊焦點，近日政壇最火紅新聞，全都離不開徐巧芯。徐巧芯會被鎖定，一方面是徐巧芯關注度實在太高，批評徐巧芯可以順便增加自己的媒體版面，另一方面，也是因為徐巧芯仇恨值太高，不論過去有大仇小怨、新仇舊恨，此時不報更待何時。

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對網路媒體與社群媒體來說，知名度高不見得等於點閱高或流量高，以內閣新人事案來說，準正副院長卓榮泰與鄭麗君，網路熱議程度就比不上內定國防部長顧立雄與內定國安會秘書長吳釗燮，因為這兩人仇恨值太高了。同理，徐巧芯不只知名度高，加上在綠營間的仇恨值，網路熱程度幾乎與立法院長韓國瑜不相上下，只要關鍵字有徐巧芯，就是流量密碼、就是演算法推薦焦點，這點有時連同為藍營戰神的立委羅智強，都不見得比得上。

於是徐巧芯大姑涉案的新聞曝光，所有政治人物、名嘴，都想趁機評論，一樣也是因為只要話題談到「徐巧芯」三個字，自己也會跟著曝光，連某些平常幾乎不常上媒體的雙北地區綠營議員，只要臉書提到徐巧芯，政論節目聊一下徐巧芯，也會變成新聞，投資報酬率超高。

但另一方面，徐巧芯的仇恨值高，還是來自他自己原本的人設。徐巧芯自認像蜜獾，體型不大，但連獅子、眼鏡蛇等凶猛動物都不怕，他最常說的幾句人生觀，「生死看淡、不服就幹」、「神擋殺神、佛擋殺佛」，在與前立委費鴻泰初選時也毫不畏懼，戰得激烈。對自己人都如此，更何況是對民進黨。也因此，他在藍營是新生代戰將，但卻是綠營欲除之而後快的對象。

徐巧芯能言善道、驍勇善戰，尤其年紀又輕，前立委沈富雄肯定他的人格特質，認為他未來有機會參選總統。但人不是完美的，也每個人能力也總會有其極限，徐巧芯這次被自己的大姑拖累，綠營用她自己過去的道德標準檢驗她，她情緒激動到哭倒在過去被自己稱為「病毒」的傅崐萁懷裡。隔天她雖重整旗鼓，再度迎戰外界的質疑，但同樣也證明，她終究還不到「神」的境界。

當自己明顯成為箭靶的時候，徐巧芯是否還有必要這樣一一還擊、每個都要爭到你死我活為止？網路側翼何其多，但一個巴掌拍不響、雙拳難敵四掌，徐巧芯真的有這麼多時間、精力，跟這些人戰到底？更何況在藍綠壁壘分明的時代，本來就是信者恆信。學習低調、內斂，讓子彈飛一會兒、讓清者自清，或許也會是徐巧芯要繼續蛻變成長的關鍵。

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