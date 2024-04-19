巷仔內／神擋殺佛仇恨值超高！徐巧芯遭炎上　綠營人人補刀蹭流量

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於是徐巧芯大姑涉案的新聞曝光，所有政治人物、名嘴，都想趁機評論，一樣也是因為只要話題談到「徐巧芯」三個字，自己也會跟著曝光，連某些平常幾乎不常上媒體的雙北地區綠營議員，只要臉書提到徐巧芯，政論節目聊一下徐巧芯，也會變成新聞，投資報酬率超高。
但另一方面，徐巧芯的仇恨值高，還是來自他自己原本的人設。徐巧芯自認像蜜獾，體型不大，但連獅子、眼鏡蛇等凶猛動物都不怕，他最常說的幾句人生觀，「生死看淡、不服就幹」、「神擋殺神、佛擋殺佛」，在與前立委費鴻泰初選時也毫不畏懼，戰得激烈。對自己人都如此，更何況是對民進黨。也因此，他在藍營是新生代戰將，但卻是綠營欲除之而後快的對象。
徐巧芯能言善道、驍勇善戰，尤其年紀又輕，前立委沈富雄肯定他的人格特質，認為他未來有機會參選總統。但人不是完美的，也每個人能力也總會有其極限，徐巧芯這次被自己的大姑拖累，綠營用她自己過去的道德標準檢驗她，她情緒激動到哭倒在過去被自己稱為「病毒」的傅崐萁懷裡。隔天她雖重整旗鼓，再度迎戰外界的質疑，但同樣也證明，她終究還不到「神」的境界。
當自己明顯成為箭靶的時候，徐巧芯是否還有必要這樣一一還擊、每個都要爭到你死我活為止？網路側翼何其多，但一個巴掌拍不響、雙拳難敵四掌，徐巧芯真的有這麼多時間、精力，跟這些人戰到底？更何況在藍綠壁壘分明的時代，本來就是信者恆信。學習低調、內斂，讓子彈飛一會兒、讓清者自清，或許也會是徐巧芯要繼續蛻變成長的關鍵。